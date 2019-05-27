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Создатели позиционируют «Гардемарины-4» как отдельный фильм, а не ремейк

«Гардемарины-4» позиционируется как отдельный фильм, а не ремейк советской экранизации. По задумке режиссера Светланы Дружининой, у новинки будут свой сюжет и драматургия.
Создатели позиционируют «Гардемарины-4» как отдельный фильм, а не ремейк

О работе над лентой рассказал художник по костюмам Игорь Дадиани. В своем Instagram-аккаунте он показал, как станут выглядеть актеры из «Гардемаринов». Известно об участии артистов из первой части, но создатели также задействуют и новых, среди которых Анна Семенович и Дима Билан, которых утвердили на роли уже продолжительное время назад.

В соцсети Дадиани сообщил, что в четвертой части саги все будет по-настоящему. Перед зрителями актеры предстанут в достоверных украшениях из золота и серебра. В числе украшений имеются раритетные экземпляры, специально отреставрированные для съемочного процесса. Подлинность касается также и мест, где создают кино Шереметьевский Дворец, Петергоф, Зимний Дворец и Царское Село. Съемки ныне проходят в Крыму, дата премьеры «Гардемаринов-4» еще неизвестна.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:16

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