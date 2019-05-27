Мария Миронова оценила фото Елены Летучей в платье-бюстье

Недавно Елена Летучая приняла участие в модном показе, снимки с которого разместила на странице в Instagram. На сцену бывшая ведущая «Ревизорро» вышла в черном платье-бюстье с разрезом и прозрачных перчатках выше локтя. Образ звезды также украшали пайетки. Данное обновление знаменитость сопроводила советом для своих подписчиков. Она предложила людям прощать и отпускать всех недостойных, лживых и предателей, встречающихся на пути. Телеведущая уверена: это единственный путь, позволяющий человеку обрести гармонию и покой. «Мира вам, люди», - завершила она свое обращение.Данный снимок Елены Летучей всего за сутки набрал более 31 тысячи лайков. Среди тех, кому данная публикация пришлась по вкусу, оказались известная российская актриса Мария Миронова. Подписчики ожидаемо завалили телеведущую комплиментами и комментариям относительно ее красоты. Многие отмечают, что знаменитости отлично подходят подобные образы и платья.Сама Мария Миронова сейчас отдыхает во Вьетнаме. Актриса регулярно публикует оттуда фотографии и рассказывает о протекании отпуска. На многих размещенных снимках звезда запечатлена без макияжа, за что ее постоянно хвалят подписчики.