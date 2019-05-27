АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Мария Миронова оценила фото Елены Летучей в платье-бюстье

Известная Российская актриса Мария Миронова оценила недавнее обновление телеведущей Елены Летучей в Instagram. Артистка поставила отметку «Нравится» на фотографию бывшей ведущей программы «Ревизорро» в черном платье-бюстье.
Мария Миронова оценила фото Елены Летучей в платье-бюстье

Недавно Елена Летучая приняла участие в модном показе, снимки с которого разместила на странице в Instagram. На сцену бывшая ведущая «Ревизорро» вышла в черном платье-бюстье с разрезом и прозрачных перчатках выше локтя. Образ звезды также украшали пайетки. Данное обновление знаменитость сопроводила советом для своих подписчиков. Она предложила людям прощать и отпускать всех недостойных, лживых и предателей, встречающихся на пути. Телеведущая уверена: это единственный путь, позволяющий человеку обрести гармонию и покой. «Мира вам, люди», - завершила она свое обращение.

Данный снимок Елены Летучей всего за сутки набрал более 31 тысячи лайков. Среди тех, кому данная публикация пришлась по вкусу, оказались известная российская актриса Мария Миронова. Подписчики ожидаемо завалили телеведущую комплиментами и комментариям относительно ее красоты. Многие отмечают, что знаменитости отлично подходят подобные образы и платья.

Сама Мария Миронова сейчас отдыхает во Вьетнаме. Актриса регулярно публикует оттуда фотографии и рассказывает о протекании отпуска. На многих размещенных снимках звезда запечатлена без макияжа, за что ее постоянно хвалят подписчики.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы способы защиты глаз от влияния
Мария Миронова оценила фото Елены
Ученые рассказали о 6 ловушках,
Создатели позиционируют «Гардемарины-4»
Ученые назвали действенные методы для
Сати Казанова раскрыла поклонникам
Ученые: Наличие цели в жизни защищает
Специалисты в области неврологии
Цирковое шествие Запашных прошло по
Физики выявили форму волновой функции
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин
В Крыму могут принять правила поведения
Новый смартфон Samsung Galaxy A50
Екатерина Варнава призвала не сдаваться
Заслуженный военный лётчик России
Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея
В Сеть утекли кадры новой игры от
Сильвестр Сталлоне рассказал о
Ученые опровергли миф о росте женской
Звезда “Уральских пельменей” Илана
Fiat Chrysler и Renault обсуждают
"Источник нежности и мудрости": Леонид
Россия заняла 3-е место на ЧМ по
В США бывшего менеджера Стэна Ли
Ученые рассказали о вызывающем рак
Кристина Асмус уснула на полу после
Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с
ВОЗ внесла переутомление в список
Эмили Ратаковски показала "семейный
Комета помогла ученым создать новый
Просмотреть все новости