Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж

Об этом рассказала Флоренс, вторая жена Дмитрия Хворостовского. На своей странице в Instagram она разместила несколько фотографий со свадьбы Марии и трогательно поздравила ее с этим важным днем. Вдова отметила, что певец был бы горд от того, что вся его семья собралась вместе для празднования этой ответственной даты. Она поблагодарила дочь артиста от первого брака с балериной Светланой Ивановой за приглашение на эту торжественную церемонию. Флоренс уверена: подобная встреча была нужна всем детям оперного певца, так как они редко видятся со своими братьями и сестрами. В завершение вдова пожелала наследнице артиста долгих семейных лет счастья, согласия и любви. «Да благословит вас Бог», - закончила она.Дочь Дмитрия Хворостовского Мария вышла замуж за Фелипа Меггиолар Маркса. Супруги сыграли свадьбу в Лондоне, куда и приехали все близкие баритона. Для этого повода беременная девушка выбрала для себя простое белое кружевное платье, не скрывающее фигуру. Поэтому на опубликованных снимках отчетливо виден округлившийся живот. Это уже не первая беременность наследницы прославленного артиста, совсем скоро Мария станет матерью во второй раз.