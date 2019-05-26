Илона Маска признали наиболее высокооплачиваемым руководителем компании в США





Глава Tesla стал лидером списка, оставив позади иных топ-менеджеров. Показатели 2018 года по сравнению с позапрошлым годом увеличились на 4,5 миллиона процентов. Тогда Маск получал в Tesla только зарплату в 55 000 долларов, а теперь к ней добавились опционы на ценные бумаги автомобильной фирмы.Весной ушедшего года сообщалось, что владельцы акций Tesla привязали вознаграждение Илона Маска к результатам компании. На протяжении 10 лет было запланировано переводить предпринимателю опцион в сумме 2,6 миллиардов долларов. При этом, дабы Маск смог получить деньги, рыночный ценник Tesla должен был возрасти до 650 миллиардов долларов. Первую часть премии Маск получит, когда фирма прибавит в стоимости 100 миллиардов и обеспечит доход в полтора миллиарда долларов. Далее вознаграждение станут выплачивать при последующем увеличении оценки Tesla на 50 миллиардов «зеленых» и исполнении определенных условий.