АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Илона Маска признали наиболее высокооплачиваемым руководителем компании в США

Илон Маск оказался наиболее высокооплачиваемым руководителем американской компании в 2018 году. В минувшем году он заработал 2,2 миллиарда долларов.
Илона Маска признали наиболее высокооплачиваемым руководителем компании в США

Глава Tesla стал лидером списка, оставив позади иных топ-менеджеров. Показатели 2018 года по сравнению с позапрошлым годом увеличились на 4,5 миллиона процентов. Тогда Маск получал в Tesla только зарплату в 55 000 долларов, а теперь к ней добавились опционы на ценные бумаги автомобильной фирмы.

Весной ушедшего года сообщалось, что владельцы акций Tesla привязали вознаграждение Илона Маска к результатам компании. На протяжении 10 лет было запланировано переводить предпринимателю опцион в сумме 2,6 миллиардов долларов. При этом, дабы Маск смог получить деньги, рыночный ценник Tesla должен был возрасти до 650 миллиардов долларов. Первую часть премии Маск получит, когда фирма прибавит в стоимости 100 миллиардов и обеспечит доход в полтора миллиарда долларов. Далее вознаграждение станут выплачивать при последующем увеличении оценки Tesla на 50 миллиардов «зеленых» и исполнении определенных условий.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев с юмором ответил на
Илона Маска признали наиболее
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Меган Маркл отказалась принимать
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
В Индии смартфоны Huawei распродают по
Ольга Бузова предложила Филиппу
Конспирологи пытаются раскрыть секрет
Филипп Киркоров рассказал, с кем
Беременную бывшую участницу проекта
Эксперты назвали 5 способов продлить
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов опять
Певица Монеточка отдыхает на море в
Ученые узнали, от чего зависит
Денис Майданов в начале карьеры жил на
Эксперты назвали лучшие смартфоны для
Ридли Скотт ведет переговоры с Walt
Медики отнесли трудоголиков к группе
Юлия Ковальчук объяснила выбор розового
Над Астраханью была замечена странная
Экс-участница SEREBRO Татьяна Моргунова
Употребляющие много соли подростки с
Владимир Пресняков отказался от
Chery опубликовала информацию о новом
Ураган и дождь сорвали концерт Анны
Япония начнет выпускать новые
Рита Дакота рассказала о ЧП,
В Китае сфотографировали единственную в
Светлана Ходченкова заменила макияж
Новая модель флагманского Z6 Pro от
Просмотреть все новости