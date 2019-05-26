АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты устроили обзор наушников OnePlus Bullets Wireless 2
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Ученые: Наличие цели в жизни защищает от риска ранней смерти

Американские ученые провели масштабное исследование и установили, какое влияние на жизнь человека оказывает наличие целей. Оказалось, что люди, имеющие планы на будущее, более защищены от риска ранней смерти, чем те, кто предпочитают жить без них.
Ученые: Наличие цели в жизни защищает от риска ранней смерти

Ученые провели длительное исследование, в нем приняли участие 6985 человек. Средний возраст составлял 68,6 лет, 58% из них – женщины. В 2006 они прошли тесты по Шкале психологического благополучия Райффа и Киза. Последний позволяет достаточно точно оценить наличие в жизни человека целей и планов, специалисты в результаты получали ранжированные оценки каждого испытуемого, в будущем позволяющие сделать вывод о влиянии планов на их здоровье.

После этого ученые начали наблюдать жизненный путь этих людей, отмечать уровень их самочувствия и сопоставляя его с наличием целей. К 2010 году из 6895 испытуемых умерло 776 человек. В каждом таком случае исследователи начинали изучать отношение человека к планам на будущее, при этом учитывались половые, возрастные и другие отличия.

Оказалось, что люди, имеющие цели, умирают гораздо реже. Из 776 человек в эту категорию попали только 17. Показатели тех, кто имел самый низкий уровень жизненных планов, были куда больше – 83 человека. Примечательно, что самыми массовыми категориями оказались вторая и третья с низу – 281 и 266 умерших. Ученые отмечают, что их результаты требует дополнительного исследования и уточнения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Наличие цели в жизни защищает
Специалисты в области неврологии
Цирковое шествие Запашных прошло по
Физики выявили форму волновой функции
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин
В Крыму могут принять правила поведения
Новый смартфон Samsung Galaxy A50
Екатерина Варнава призвала не сдаваться
Заслуженный военный лётчик России
Дочь солиста группы “Кар-Мэн” Сергея
В Сеть утекли кадры новой игры от
Сильвестр Сталлоне рассказал о
Ученые опровергли миф о росте женской
Звезда “Уральских пельменей” Илана
Fiat Chrysler и Renault обсуждают
"Источник нежности и мудрости": Леонид
Россия заняла 3-е место на ЧМ по
В США бывшего менеджера Стэна Ли
Ученые рассказали о вызывающем рак
Кристина Асмус уснула на полу после
Сын Дэвида Бекхэма в Каннах подрался с
ВОЗ внесла переутомление в список
Эмили Ратаковски показала "семейный
Комета помогла ученым создать новый
Дочь Алсу поблагодарила организаторов и
Эксперты устроили обзор наушников
Мария Шукшина показала, как изменилась
Исследование: Россияне живут меньше
На «Евровидении» Верка Сердючка делила
Ученые создали визуальную модель
Просмотреть все новости