Ученые: Наличие цели в жизни защищает от риска ранней смерти
Американские ученые провели масштабное исследование и установили, какое влияние на жизнь человека оказывает наличие целей. Оказалось, что люди, имеющие планы на будущее, более защищены от риска ранней смерти, чем те, кто предпочитают жить без них.
Ученые провели длительное исследование, в нем приняли участие 6985 человек. Средний возраст составлял 68,6 лет, 58% из них – женщины. В 2006 они прошли тесты по Шкале психологического благополучия Райффа и Киза. Последний позволяет достаточно точно оценить наличие в жизни человека целей и планов, специалисты в результаты получали ранжированные оценки каждого испытуемого, в будущем позволяющие сделать вывод о влиянии планов на их здоровье.
После этого ученые начали наблюдать жизненный путь этих людей, отмечать уровень их самочувствия и сопоставляя его с наличием целей. К 2010 году из 6895 испытуемых умерло 776 человек. В каждом таком случае исследователи начинали изучать отношение человека к планам на будущее, при этом учитывались половые, возрастные и другие отличия.
Оказалось, что люди, имеющие цели, умирают гораздо реже. Из 776 человек в эту категорию попали только 17. Показатели тех, кто имел самый низкий уровень жизненных планов, были куда больше – 83 человека. Примечательно, что самыми массовыми категориями оказались вторая и третья с низу – 281 и 266 умерших. Ученые отмечают, что их результаты требует дополнительного исследования и уточнения.
Ученые провели длительное исследование, в нем приняли участие 6985 человек. Средний возраст составлял 68,6 лет, 58% из них – женщины. В 2006 они прошли тесты по Шкале психологического благополучия Райффа и Киза. Последний позволяет достаточно точно оценить наличие в жизни человека целей и планов, специалисты в результаты получали ранжированные оценки каждого испытуемого, в будущем позволяющие сделать вывод о влиянии планов на их здоровье.
После этого ученые начали наблюдать жизненный путь этих людей, отмечать уровень их самочувствия и сопоставляя его с наличием целей. К 2010 году из 6895 испытуемых умерло 776 человек. В каждом таком случае исследователи начинали изучать отношение человека к планам на будущее, при этом учитывались половые, возрастные и другие отличия.
Оказалось, что люди, имеющие цели, умирают гораздо реже. Из 776 человек в эту категорию попали только 17. Показатели тех, кто имел самый низкий уровень жизненных планов, были куда больше – 83 человека. Примечательно, что самыми массовыми категориями оказались вторая и третья с низу – 281 и 266 умерших. Ученые отмечают, что их результаты требует дополнительного исследования и уточнения.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00