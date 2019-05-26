Ученые: Наличие цели в жизни защищает от риска ранней смерти





Ученые провели длительное исследование, в нем приняли участие 6985 человек. Средний возраст составлял 68,6 лет, 58% из них – женщины. В 2006 они прошли тесты по Шкале психологического благополучия Райффа и Киза. Последний позволяет достаточно точно оценить наличие в жизни человека целей и планов, специалисты в результаты получали ранжированные оценки каждого испытуемого, в будущем позволяющие сделать вывод о влиянии планов на их здоровье.После этого ученые начали наблюдать жизненный путь этих людей, отмечать уровень их самочувствия и сопоставляя его с наличием целей. К 2010 году из 6895 испытуемых умерло 776 человек. В каждом таком случае исследователи начинали изучать отношение человека к планам на будущее, при этом учитывались половые, возрастные и другие отличия.Оказалось, что люди, имеющие цели, умирают гораздо реже. Из 776 человек в эту категорию попали только 17. Показатели тех, кто имел самый низкий уровень жизненных планов, были куда больше – 83 человека. Примечательно, что самыми массовыми категориями оказались вторая и третья с низу – 281 и 266 умерших. Ученые отмечают, что их результаты требует дополнительного исследования и уточнения.