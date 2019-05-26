АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Поклонники раскритиковали экс-участницу проекта "Дом-2" Марину Африкантову за стареющий вид

Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова позиционирует себя как молодую девушку, однако в Сети давно ходят слухи, что она врет про свой возраст. Недавно в Сети нашли снимки бывшей проектантки, где видно, насколько сильно она постарела.
Поклонники раскритиковали экс-участницу проекта "Дом-2" Марину Африкантову за стареющий вид

Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова не скрывает, что для поддержания молодости использует уколы красоты, а недавно даже решилась на пластическую операцию. Однако бывшую проектантку продолжают обвинять в использовании фотошопа, хотя сама она отрицает этот факт.

Недавно хейтеры нашли в Сети доказательства того, что возраст Марины Африкантовой близится, скорее всего, к 40 годам, а не только исполнилось 30, как заявляет сама звезда, сообщает ondom2.com. Якобы на фото видно, что Африкантова сильно постарела, а фотографии она тщательно обрабатывает с помощью программ.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев с юмором ответил на
Илона Маска признали наиболее
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Меган Маркл отказалась принимать
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
В Индии смартфоны Huawei распродают по
Ольга Бузова предложила Филиппу
Конспирологи пытаются раскрыть секрет
Филипп Киркоров рассказал, с кем
Беременную бывшую участницу проекта
Эксперты назвали 5 способов продлить
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов опять
Певица Монеточка отдыхает на море в
Ученые узнали, от чего зависит
Денис Майданов в начале карьеры жил на
Эксперты назвали лучшие смартфоны для
Ридли Скотт ведет переговоры с Walt
Медики отнесли трудоголиков к группе
Юлия Ковальчук объяснила выбор розового
Над Астраханью была замечена странная
Экс-участница SEREBRO Татьяна Моргунова
Употребляющие много соли подростки с
Владимир Пресняков отказался от
Chery опубликовала информацию о новом
Ураган и дождь сорвали концерт Анны
Япония начнет выпускать новые
Рита Дакота рассказала о ЧП,
В Китае сфотографировали единственную в
Светлана Ходченкова заменила макияж
Новая модель флагманского Z6 Pro от
Просмотреть все новости