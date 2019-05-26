Поклонники раскритиковали экс-участницу проекта "Дом-2" Марину Африкантову за стареющий вид
Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова позиционирует себя как молодую девушку, однако в Сети давно ходят слухи, что она врет про свой возраст. Недавно в Сети нашли снимки бывшей проектантки, где видно, насколько сильно она постарела.
Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова не скрывает, что для поддержания молодости использует уколы красоты, а недавно даже решилась на пластическую операцию. Однако бывшую проектантку продолжают обвинять в использовании фотошопа, хотя сама она отрицает этот факт.
Недавно хейтеры нашли в Сети доказательства того, что возраст Марины Африкантовой близится, скорее всего, к 40 годам, а не только исполнилось 30, как заявляет сама звезда, сообщает ondom2.com. Якобы на фото видно, что Африкантова сильно постарела, а фотографии она тщательно обрабатывает с помощью программ.
Экс-участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова не скрывает, что для поддержания молодости использует уколы красоты, а недавно даже решилась на пластическую операцию. Однако бывшую проектантку продолжают обвинять в использовании фотошопа, хотя сама она отрицает этот факт.
Недавно хейтеры нашли в Сети доказательства того, что возраст Марины Африкантовой близится, скорее всего, к 40 годам, а не только исполнилось 30, как заявляет сама звезда, сообщает ondom2.com. Якобы на фото видно, что Африкантова сильно постарела, а фотографии она тщательно обрабатывает с помощью программ.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:25