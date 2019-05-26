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Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа

Супруга принца Гарри Меган Маркл не будет принимать участие в официальном приеме Дональда Трампа и его жены Меланьи. Герцогиня Сассекская пропустит данное мероприятие из-за своего критического отношения к президенту США и его политике.
Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа

Об этом заявили британские СМИ со ссылкой на источники в королевской семье. У Меган Маркл существует вполне уважительные причины, по которым она может пропустить прием Дональда Трампа, запланированный на 3-5 июня. Супруга принца Гарри недавно родила сына Арчи, поэтому должна за ним ухаживать. Несмотря на это, у герцогини Сассекской имеются другие причины игнорирования данного мероприятия.

Меган Маркл в 2016 году активно выступала против Дональда Трампа на выборах президента. Актриса придерживается либеральных взглядов, поэтому она активно критиковала оппонента Хиллари Клинтон и называла его разными нелицеприятными словами. Тогда еще будущая супруга принца Гарри назвала кандидата в президенты женоненавистником и человеком, сеющим хаос. После избрания Дональда Трампа на пост главы США звезда не прекращает критиковать его личность и политику.

При этом сам принц Гарри примет участие в приеме американской делегации, но оно будет ограниченным. Герцог Сассекский придет на частный обед королевской семьи и президента США. На самом банкете в честь приезда Дональда Трампа и его супруги Меланьи мужа Меган Маркл также не будет.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

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