Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа

Об этом заявили британские СМИ со ссылкой на источники в королевской семье. У Меган Маркл существует вполне уважительные причины, по которым она может пропустить прием Дональда Трампа, запланированный на 3-5 июня. Супруга принца Гарри недавно родила сына Арчи, поэтому должна за ним ухаживать. Несмотря на это, у герцогини Сассекской имеются другие причины игнорирования данного мероприятия.Меган Маркл в 2016 году активно выступала против Дональда Трампа на выборах президента. Актриса придерживается либеральных взглядов, поэтому она активно критиковала оппонента Хиллари Клинтон и называла его разными нелицеприятными словами. Тогда еще будущая супруга принца Гарри назвала кандидата в президенты женоненавистником и человеком, сеющим хаос. После избрания Дональда Трампа на пост главы США звезда не прекращает критиковать его личность и политику.При этом сам принц Гарри примет участие в приеме американской делегации, но оно будет ограниченным. Герцог Сассекский придет на частный обед королевской семьи и президента США. На самом банкете в честь приезда Дональда Трампа и его супруги Меланьи мужа Меган Маркл также не будет.