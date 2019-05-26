Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала квартиру с вещами актрисы без ее ведома

Среди приглашенных на кинофестиваль артистов оказалась советская знаменитость Лидия Федосеева-Шукшина, которая вошла в состав судей конкурса игровых фильмов. На открытии звезда появилась с тростью, но зрители заметили ее элегантный наряд. Как отметила артистка, ей пришлось полностью поменять гардероб после нервного истощения. К такому состоянию ее привела продажа квартиры в Северной столице, которую внучка провернула без ее ведома. В интервью изданию “Дни.ру” Федосеева-Шукшина призналась, что в той квартире были красивые платья, личные вещи и антиквариат.При этом знаменитость не смотрит ток-шоу о своей семье, но узнает что-то новое, когда ей это передают. Актриса отметила, что сейчас в мире правят деньги, что ее огорчает, но силы пережить проблемы ей дают советы батюшек и поддержка супруга Бари Алибасова.