АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала квартиру с вещами актрисы без ее ведома

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной без ведома актрисы продала ее квартиру в Санкт-Петербурге со всеми вещами. Об этом артистка рассказала во время проведения международного кинофестиваля “Герой и время”.
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала квартиру с вещами актрисы без ее ведома

Среди приглашенных на кинофестиваль артистов оказалась советская знаменитость Лидия Федосеева-Шукшина, которая вошла в состав судей конкурса игровых фильмов. На открытии звезда появилась с тростью, но зрители заметили ее элегантный наряд. Как отметила артистка, ей пришлось полностью поменять гардероб после нервного истощения. К такому состоянию ее привела продажа квартиры в Северной столице, которую внучка провернула без ее ведома. В интервью изданию “Дни.ру” Федосеева-Шукшина призналась, что в той квартире были красивые платья, личные вещи и антиквариат.

При этом знаменитость не смотрит ток-шоу о своей семье, но узнает что-то новое, когда ей это передают. Актриса отметила, что сейчас в мире правят деньги, что ее огорчает, но силы пережить проблемы ей дают советы батюшек и поддержка супруга Бари Алибасова.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев с юмором ответил на
Илона Маска признали наиболее
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Меган Маркл отказалась принимать
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
В Индии смартфоны Huawei распродают по
Ольга Бузова предложила Филиппу
Конспирологи пытаются раскрыть секрет
Филипп Киркоров рассказал, с кем
Беременную бывшую участницу проекта
Эксперты назвали 5 способов продлить
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов опять
Певица Монеточка отдыхает на море в
Ученые узнали, от чего зависит
Денис Майданов в начале карьеры жил на
Эксперты назвали лучшие смартфоны для
Ридли Скотт ведет переговоры с Walt
Медики отнесли трудоголиков к группе
Юлия Ковальчук объяснила выбор розового
Над Астраханью была замечена странная
Экс-участница SEREBRO Татьяна Моргунова
Употребляющие много соли подростки с
Владимир Пресняков отказался от
Chery опубликовала информацию о новом
Ураган и дождь сорвали концерт Анны
Япония начнет выпускать новые
Рита Дакота рассказала о ЧП,
В Китае сфотографировали единственную в
Светлана Ходченкова заменила макияж
Новая модель флагманского Z6 Pro от
Просмотреть все новости