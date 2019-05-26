В Индии смартфоны Huawei распродают по выгодным условиям





Специальное предложение распространяется на практически весь модельный ряд Huawei. Под распродажу попадают даже флагманские решения данного китайского бренда. Смартфон Huawei Mate 20 Pro подешевел на 290 долларов, что составляет четверть его цены. Стоимость Huawei Nova 3 также снизилась на 290 долларов, но такая скидка составляет половину стоимости данной модели. Huawei Y9 и P30 Pro получили меньшее снижение ценника – 115 долларов.Распродажа смартфонов данного китайского бренда в Индии продлится несколько дней, она завершается 26 мая. Эксперты уверены, что это не последняя подобная акция, причем речь идет не только об индийском рынке. Конфликт между правительством США и Huawei негативно сказывается на ожиданиях пользователей этого бренда по всему миру, многие из них стараются быстрее продать свои новые смартфоны, купленные буквально недавно.Такая ситуация связана с тем, что модели данной компании скоро перестанут получать обновления операционной системы Android, так как Google прекратила сотрудничество с коллегами из Китая. Эксперты также ожидают, что крупные мировые сети могут и вовсе отказаться от продажи смартфонов Huawei.