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Сати Казанова раскрыла поклонникам секреты хорошей жены

Певица Сати Казанова поделилась с поклонниками секретами хорошей жены на своей странице в сети Instagram. Артистка порекомендовала носить платья, а также рассказала о своих предпочтениях в гардеробе.
Сати Казанова раскрыла поклонникам секреты хорошей жены

Сати Казанова призналась в любви к платьям и обуви, а также к шопингу. Артистка уверена, что каждой женщине необходима гардеробная, которая станет местом смены декораций, где можно будет погрузиться в женскую суть. Сати Казанова считает себя хорошей женой, поэтому поделилась правилами из супружеской жизни. Певица советует работать, поскольку мужчины любят самодостаточных жен. Контроль словарного запаса во время ссор, по мнению певицы, поможет избежать ухудшению взаимоотношений.

В семейной жизни внешность играет немаловажную роль, поэтому Сати Казанова советует всегда выглядеть перед мужем привлекательно. Для этого певица рекомендует выбирать платья и научиться взгляду “с хитринкой”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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