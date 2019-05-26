Эксперты назвали 5 способов продлить жизнь турбированным двигателям





Первое правило – это использование исключительно качественного масла. Турбированные двигатели крайне восприимчивы к качеству этой жидкости, поэтому на ней никогда нельзя экономить. Необходимо регулярно следить за уровнем масла и подливать его по мере потребности, а также не стоит забывать делать полную своевременную замену. Качество бензина также крайне важно для турбированных двигателей. Необходимо заправляться исключительно тем топливом, что имеет необходимое число октановых единиц. Не стоит забывать и про качество бензина, его стоит покупать только на проверенных АЗС.Следующий способ продлить жизнь турбированного двигателя – это регулярное прогревание перед поездкой, особенно в тех случаях, если автомобиль долгое время стоял без работы. Такая практика позволит силовой установке достичь нужной температуры для эффективной работы. Кроме того, это поднимет давление масла на нужный уровень.Последний совет от экспертов заключается в отказе от быстрого глушения двигателя после работы на высоких оборотах. Такая практика может привести к неконтролируемым последствиям и значительному повышению износа турбированных моторов.