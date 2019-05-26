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Филипп Киркоров рассказал, с кем оставляет детей на время гастролей

Российский певец Филипп Киркоров воспитывает доих детей, которых оставляет с надежными людьми на время работы и гастролей. В новом интервью артист назвал доверенных личностей, а также раскрыл особенности воспитания.
Филипп Киркоров рассказал, с кем оставляет детей на время гастролей

В программе “Светская хроника” Филипп Киркоров признался, что из-за работы он просит помощи у звездных друзей. К примеру, опаздывая на премьеру нового мультфильма, артист заручился поддержкой Максима Галкина, который не отказал товарищу в помощи и остался в качестве няни. Помогает в воспитании детей также диджей Катя Гусева, которая вместе с певцом выбирает для его наследников подарки, а также планирует праздники. Сам Киркоров назвал Гусеву красивой, молодой и очень доброй девушкой, которая отличается позитивным мышлением и талантом.

Филипп Киркоров часто берет на работу своих детей, в частности, они были вместе со звездным отцом в Израиле, где артист поддерживал Сергея Лазарева на “Евровидении”. Алла-Виктория и Мартин появились в компании своего дедушки Бедроса Киркорова.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:31

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