Филипп Киркоров рассказал, с кем оставляет детей на время гастролей

В программе “Светская хроника” Филипп Киркоров признался, что из-за работы он просит помощи у звездных друзей. К примеру, опаздывая на премьеру нового мультфильма, артист заручился поддержкой Максима Галкина, который не отказал товарищу в помощи и остался в качестве няни. Помогает в воспитании детей также диджей Катя Гусева, которая вместе с певцом выбирает для его наследников подарки, а также планирует праздники. Сам Киркоров назвал Гусеву красивой, молодой и очень доброй девушкой, которая отличается позитивным мышлением и талантом.Филипп Киркоров часто берет на работу своих детей, в частности, они были вместе со звездным отцом в Израиле, где артист поддерживал Сергея Лазарева на “Евровидении”. Алла-Виктория и Мартин появились в компании своего дедушки Бедроса Киркорова.