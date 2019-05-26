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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов опять вместе: что такое шоу «План Б»

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут главными героями нового любовного шоу, которое в скором времени стартует на канале ТНТ. Знаменитости будут помогать друг другу искать возлюбленных.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов опять вместе: что такое шоу «План Б»

Руководство телеканала объявило кастинг, в котором могут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Единственное условие - не состоять на момент прохождения отбора в браке.

Затем претендентов на роль второй половинки для телеведущей и комика познакомят со знаменитостями, а они в свою очередь будут помогать друг другу общаться с участниками шоу. В Сети уже появились слухи, что в случае провала Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов должны будут пожениться, однако данные официального подтверждения не получили.

Стоит отметить, что поклонники поющей телеведущей и звезды "Дома-2" Ольги Бузовой с нетерпением ждут нового проекта, ведь после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда так и не смогла наладить личную жизнь.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:04

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