Конспирологи пытаются раскрыть секрет треугольного «небоскреба» возле «Зоны 51»
Конспирологи из разных стран мира сделали очередное необычное открытие – треугольный «небоскреб» возле «Зоны 51». Сторонники теорий заговора пытаются раскрыть секрет этого выделяющегося на пустынном фоне здания.
«Зона 51» – это секретная американская база недалеко от Лас-Вегаса, закрытая для посещения гражданским лицам, также над ее воздушным пространством запрещены полеты. Подобная ситуация уже давно сделала данный объект центром внимания конспирологов, уфологов и сторонников теорий заговора. Недавно они обнаружили недалеко от данной зоны необычный треугольный «небоскреб», стоящий на круглом основании, хотя вокруг находятся исключительно дороги и пустынная местность.
Коспирологи пытаются раскрыть секрет этого здания и узнать, в чем его предназначение. Многие связывают эту 100-метровую башню с секретными технологическими проектами и внеземными цивилизациями. Уфологи уверены: треугольный «небоскреб» используют для связи с инопланетянами, но существуют и более смелые версии. Согласно одной из них – это межпланетный телепорт, способный переносить большие объекты и даже живых существ. Американские военные на данную информацию отреагировали так, как делают это уже не первый год – попросили жителей США не вмешиваться в деятельность этого закрытого объекта и напомнили, что его территорию защищает законодательство.
«Зона 51» – это секретная американская база недалеко от Лас-Вегаса, закрытая для посещения гражданским лицам, также над ее воздушным пространством запрещены полеты. Подобная ситуация уже давно сделала данный объект центром внимания конспирологов, уфологов и сторонников теорий заговора. Недавно они обнаружили недалеко от данной зоны необычный треугольный «небоскреб», стоящий на круглом основании, хотя вокруг находятся исключительно дороги и пустынная местность.
Коспирологи пытаются раскрыть секрет этого здания и узнать, в чем его предназначение. Многие связывают эту 100-метровую башню с секретными технологическими проектами и внеземными цивилизациями. Уфологи уверены: треугольный «небоскреб» используют для связи с инопланетянами, но существуют и более смелые версии. Согласно одной из них – это межпланетный телепорт, способный переносить большие объекты и даже живых существ. Американские военные на данную информацию отреагировали так, как делают это уже не первый год – попросили жителей США не вмешиваться в деятельность этого закрытого объекта и напомнили, что его территорию защищает законодательство.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:40