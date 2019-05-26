Певица Монеточка отдыхает на море в ретро-нарядах
Певица Монеточка уехала в морской город на отдых, где носит женственные ретро-наряды. Звезда показала новый снимок из отпуска на своей странице в сети Instagram.
Известная под псевдонимом Монеточка певица Елизавета Гырдымова отдыхает на море, откуда делится летними снимками. Поклонники заметили, что на последнем кадре артистка отказалась от макияжа и вместо шорт выбрала ретро-платье, подчеркивающее талию. В подписи к публикации исполнительница призналась, что является самым солнечным ребенком. В режиме Stories Монеточка поделилась с поклонниками, что уже прошел год с момента выхода ее первого альбома “Раскраски для взрослых”. Свое детище певица считает успешным и не намерена ничего менять в своей музыке.
Елизавета Гырдымова накануне анонсировала выход нового клипа на песню “Нет монет”. Недавняя премьера клипа на трек “Падать в грязь” принесла большой успех Монеточке, поскольку за несколько дней видео собрало более миллиона просмотров на YouTube.
Известная под псевдонимом Монеточка певица Елизавета Гырдымова отдыхает на море, откуда делится летними снимками. Поклонники заметили, что на последнем кадре артистка отказалась от макияжа и вместо шорт выбрала ретро-платье, подчеркивающее талию. В подписи к публикации исполнительница призналась, что является самым солнечным ребенком. В режиме Stories Монеточка поделилась с поклонниками, что уже прошел год с момента выхода ее первого альбома “Раскраски для взрослых”. Свое детище певица считает успешным и не намерена ничего менять в своей музыке.
Елизавета Гырдымова накануне анонсировала выход нового клипа на песню “Нет монет”. Недавняя премьера клипа на трек “Падать в грязь” принесла большой успех Монеточке, поскольку за несколько дней видео собрало более миллиона просмотров на YouTube.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:59