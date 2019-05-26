Певица Монеточка отдыхает на море в ретро-нарядах

Известная под псевдонимом Монеточка певица Елизавета Гырдымова отдыхает на море, откуда делится летними снимками. Поклонники заметили, что на последнем кадре артистка отказалась от макияжа и вместо шорт выбрала ретро-платье, подчеркивающее талию. В подписи к публикации исполнительница призналась, что является самым солнечным ребенком. В режиме Stories Монеточка поделилась с поклонниками, что уже прошел год с момента выхода ее первого альбома “Раскраски для взрослых”. Свое детище певица считает успешным и не намерена ничего менять в своей музыке.Елизавета Гырдымова накануне анонсировала выход нового клипа на песню “Нет монет”. Недавняя премьера клипа на трек “Падать в грязь” принесла большой успех Монеточке, поскольку за несколько дней видео собрало более миллиона просмотров на YouTube.