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Певица Монеточка отдыхает на море в ретро-нарядах

Певица Монеточка уехала в морской город на отдых, где носит женственные ретро-наряды. Звезда показала новый снимок из отпуска на своей странице в сети Instagram.
Певица Монеточка отдыхает на море в ретро-нарядах

Известная под псевдонимом Монеточка певица Елизавета Гырдымова отдыхает на море, откуда делится летними снимками. Поклонники заметили, что на последнем кадре артистка отказалась от макияжа и вместо шорт выбрала ретро-платье, подчеркивающее талию. В подписи к публикации исполнительница призналась, что является самым солнечным ребенком. В режиме Stories Монеточка поделилась с поклонниками, что уже прошел год с момента выхода ее первого альбома “Раскраски для взрослых”. Свое детище певица считает успешным и не намерена ничего менять в своей музыке.

Елизавета Гырдымова накануне анонсировала выход нового клипа на песню “Нет монет”. Недавняя премьера клипа на трек “Падать в грязь” принесла большой успех Монеточке, поскольку за несколько дней видео собрало более миллиона просмотров на YouTube.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:59

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