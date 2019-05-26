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Денис Майданов в начале карьеры жил на вокзале и ел супы быстрого приготовления

Известный артист Денис Майданов рассказал о начале своей карьеры и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Какое-то время певец был вынужден жить на вокзале и питаться только супами быстрого приготовления, а также иногда пропавшими сосисками.
Денис Майданов в начале карьеры жил на вокзале и ел супы быстрого приготовления

Денис Майданов стал гостем выпуска шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Артист вспомнил те времена, когда его еще никто не знал, и он приехал покорять Москву в одиночку. Тогда певец поменял много разных нетрадиционных мест жительства, в их числе оказались метро и вокзал. На последнем он провел больше всего времени, мылся в общественном туалете. С едой тоже были серьезные проблемы, питался артист исключительно супами быстрого приготовления, а иногда ему «перепадали» пропавшие сосиски.

Несмотря на такую сложную ситуацию, Денис Майданов регулярно встречался с представителями шоу-бизнеса и предлагал им свои услуги и песни. Первый его существенный гонорар – 150 долларов. Их он получил от продюсера Юрия Айзеншписа. Речь о песни «За туманами» для певицы Славы, впоследствии выигравшей номинацию в «Песнях года». Половину этой суммы он отдал посреднику, а остальное потратил на приличный костюм для встреч, его певец купил в секонд-хэнде.

Уже после этого Денис Майднов встретился с Иосифом Кобзоном. Прославленный исполнитель был уверен, что молодого коллегу обязательно ждет успех.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:38

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