Эксперты назвали лучшие смартфоны для 5G-сети
Британские эксперты назвали лучшие смартфоны, поддерживающие 5G-сети, которые полностью раскрывают данную функцию. Выводы исследователей опубликованы на страницах издания The Sun.
Пятое поколение мобильной связи дает большое преимущество, которое большинство граждан не могут полностью раскрыть. Одним из плюсов является улучшенное соединение в многолюдных местах, например, на вокзалах и стадионах, где сети 4G испытывают трудности из-за подключения большого количества устройств. Пользователи могут испытать увеличенную скорость загрузки, что поможет владельцам смартфонов во время сетевых игр и просмотре фильмов.
Эксперты считают, что лучше всех функции 5G раскрывает аппарат OnePlus 7 Pro с 6,67-дюймовым дисплеем. Смартфон оснащен фронтальной камерой на 16 Мп, которая выдвигается из корпуса. Производитель оборудовал новинку функцией быстрой зарядки, позволяющей аппарату заряжаться на 50% за 20 минут. В тройку лидеров также попали Samsung Galaxy S10, оснащенный 6,7-дюймовым дисплеем, и модель Oppo Reno с основной камерой на 48 Мп. Хорошие результаты показал смартфон Xiaomi Mi Mix 3.
Пятое поколение мобильной связи дает большое преимущество, которое большинство граждан не могут полностью раскрыть. Одним из плюсов является улучшенное соединение в многолюдных местах, например, на вокзалах и стадионах, где сети 4G испытывают трудности из-за подключения большого количества устройств. Пользователи могут испытать увеличенную скорость загрузки, что поможет владельцам смартфонов во время сетевых игр и просмотре фильмов.
Эксперты считают, что лучше всех функции 5G раскрывает аппарат OnePlus 7 Pro с 6,67-дюймовым дисплеем. Смартфон оснащен фронтальной камерой на 16 Мп, которая выдвигается из корпуса. Производитель оборудовал новинку функцией быстрой зарядки, позволяющей аппарату заряжаться на 50% за 20 минут. В тройку лидеров также попали Samsung Galaxy S10, оснащенный 6,7-дюймовым дисплеем, и модель Oppo Reno с основной камерой на 48 Мп. Хорошие результаты показал смартфон Xiaomi Mi Mix 3.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:29