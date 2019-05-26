Эксперты назвали лучшие смартфоны для 5G-сети





Пятое поколение мобильной связи дает большое преимущество, которое большинство граждан не могут полностью раскрыть. Одним из плюсов является улучшенное соединение в многолюдных местах, например, на вокзалах и стадионах, где сети 4G испытывают трудности из-за подключения большого количества устройств. Пользователи могут испытать увеличенную скорость загрузки, что поможет владельцам смартфонов во время сетевых игр и просмотре фильмов.Эксперты считают, что лучше всех функции 5G раскрывает аппарат OnePlus 7 Pro с 6,67-дюймовым дисплеем. Смартфон оснащен фронтальной камерой на 16 Мп, которая выдвигается из корпуса. Производитель оборудовал новинку функцией быстрой зарядки, позволяющей аппарату заряжаться на 50% за 20 минут. В тройку лидеров также попали Samsung Galaxy S10, оснащенный 6,7-дюймовым дисплеем, и модель Oppo Reno с основной камерой на 48 Мп. Хорошие результаты показал смартфон Xiaomi Mi Mix 3.