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Ридли Скотт ведет переговоры с Walt Disney о выпуске продолжения “Чужого”

Британский режиссер Ридли Скотт начал переговоры с киностудией Walt Disney касаемо развития франшизы “Чужой”. Согласно информации издания The Hollywood Reporter, серия может эволюционировать для продолжения.
Ридли Скотт ведет переговоры с Walt Disney о выпуске продолжения “Чужого”

Как отметил Ридли Скотт, идея фильма “Чужой” уходит в существующие природные явления. Режиссер в качестве примера привел древесного жука, откладывающего яйца внутри насекомого. Последний служит носителем для нового существа, не подозревая об этом. Автор фильма отметил, что сейчас его команда работает над развитием идеи, оставив прошлое позади. При этом Скотт признался, что он решил заняться приквелами оригинальной истории, поскольку ее продолжение “убило зверя”. Режиссер охарактеризовал так часть “Чужой против Хищника”. В итоге у команды появился “Прометей”, но его проблемой стало отсутствие Чужого таким, каким его привык видеть зритель.

Во время создания продолжения для “Чужого” существовали разные версии, в том числе концепция, предложенная Нилом Бломкампом. Эксперты предполагают, что канадский кинорежиссер придумал вполне реалистичное продолжение второй серии.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:21

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