Экс-участница SEREBRO Татьяна Моргунова снялась на унитазе в нижнем белье

Из-за работы и частых гастролей Татьяна Моргунова рассталась с избранником, проживающим в Санкт-Петербурге. Однако после ухода из музыкальной группы SEREBRO артистка стала жить в Северной столице, но на данный момент нет информации о возобновлении отношений с экс-возлюбленным. Публика замечает Моргунову в Москве, а также известно, что артистка занимается диджеингом и работает над первым сольным альбомом.Накануне на своей странице в соцсети артистка опубликовала провокационный снимок из туалета, где позирует на унитазе. На артистке имеется нижнее белье и розовая пышная юбка. Фанаты уверены, что таким образом певица привлекает к себе внимание и сравнили ее подход со стилем Ольги Серябкиной. Моргунова призналась в публикации, что ждет реакции публики, а именно громких заголовков от газет Казахстана, где, как она предполагает, напишут о высоком искусстве ее Instagram.