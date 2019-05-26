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Медики отнесли трудоголиков к группе риска по ОРВИ

Российские медики рассказали о современных тенденциях ОРВИ. Врачи отмечают: к группе риска относятся трудоголики, не желающие пройти полноценный курс лечения и предпочитающие «отлежаться» дома.
Медики отнесли трудоголиков к группе риска по ОРВИ

Медики уже не первый год замечают, что люди все меньше отдают предпочтение больницам. При заболевании ОРВИ человек либо и вовсе не обращается к врачам за помощью, либо просит их выписать ему больничный всего на пару дней, чтобы он «отлежался» дома. Такое отношение к лечению специалисты называют крайне опасным, так как не долеченная болезнь способна вызвать серьезные осложнения, опасные для здоровья людей.

По словам врачей, трудоголики относятся к группе повышенного риска заболевания ОРВИ. Это происходит из-за условий работы, недостаточного отдыха, нежелания вылечить болезнь до конца и самолечения. Такие люди редко обращаются за помощью к медикам и считают, что могут справиться самостоятельно.

Специалисты рекомендуют брать больничный на 2-3 дня даже в случае слабой простуды, иначе болезнь может перейти в хроническую. В более серьезных случаях нельзя заниматься самолечением и необходимо сразу обращаться за помощью к врачам. При ОРВИ не стоит сильно надеяться на антибиотики, они малоэффективны в таких ситуациях.

В качестве самолечения можно использовать наваристый куриный бульон и чай с имбирем. Пожилым людям для избежание ОРВИ нужно регулярно проветривать помещение и иметь устройство для увлажнения воздуха.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:12

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