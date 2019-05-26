Медики отнесли трудоголиков к группе риска по ОРВИ





Медики уже не первый год замечают, что люди все меньше отдают предпочтение больницам. При заболевании ОРВИ человек либо и вовсе не обращается к врачам за помощью, либо просит их выписать ему больничный всего на пару дней, чтобы он «отлежался» дома. Такое отношение к лечению специалисты называют крайне опасным, так как не долеченная болезнь способна вызвать серьезные осложнения, опасные для здоровья людей.По словам врачей, трудоголики относятся к группе повышенного риска заболевания ОРВИ. Это происходит из-за условий работы, недостаточного отдыха, нежелания вылечить болезнь до конца и самолечения. Такие люди редко обращаются за помощью к медикам и считают, что могут справиться самостоятельно.Специалисты рекомендуют брать больничный на 2-3 дня даже в случае слабой простуды, иначе болезнь может перейти в хроническую. В более серьезных случаях нельзя заниматься самолечением и необходимо сразу обращаться за помощью к врачам. При ОРВИ не стоит сильно надеяться на антибиотики, они малоэффективны в таких ситуациях.В качестве самолечения можно использовать наваристый куриный бульон и чай с имбирем. Пожилым людям для избежание ОРВИ нужно регулярно проветривать помещение и иметь устройство для увлажнения воздуха.