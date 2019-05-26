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Употребляющие много соли подростки с избыточным весом стареют быстрее

Ученые из медицинского колледжа Джорджии США установили, что употребление соли в повышенных количествах подростками, которые склонны к избыточному весу, приводит к интенсивному сокращению длины теломеров. Это влечет ускорение процессов старения в клетках.
Употребляющие много соли подростки с избыточным весом стареют быстрее

В исследовании приняло участие 766 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Они были поделены на три основных группы. В первой находились люди, которые употребляли небольшое количество соли. Во второй были лица, злоупотребляющие соленым и имеющие лишний вес, а в третьей - подростки обычного телосложения, которые также ели много соли. Результат исследования оказался очень интересным.

Установлено, что у подростков, имеющих проблемы с избыточным весом, которые ели много соленых продуктов, обнаружено значительно сокращение длины теломеров – частиц ДНК, отвечающих за старение клетки. Чем меньше теломер в длине, тем быстрее организм стареет. Однако самое интересное то, что подростки с нормальным весом не склонны к такой тенденции, несмотря на количество употребляемой соли.

Ученые пока не могут определить причину этого явления, но они категорически не рекомендуют злоупотреблять солеными продуктами подросткам, которые имеют проблемы с лишним весом, поскольку это крайне негативно сказывается на их здоровье.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:37

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