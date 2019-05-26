Употребляющие много соли подростки с избыточным весом стареют быстрее





В исследовании приняло участие 766 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Они были поделены на три основных группы. В первой находились люди, которые употребляли небольшое количество соли. Во второй были лица, злоупотребляющие соленым и имеющие лишний вес, а в третьей - подростки обычного телосложения, которые также ели много соли. Результат исследования оказался очень интересным.Установлено, что у подростков, имеющих проблемы с избыточным весом, которые ели много соленых продуктов, обнаружено значительно сокращение длины теломеров – частиц ДНК, отвечающих за старение клетки. Чем меньше теломер в длине, тем быстрее организм стареет. Однако самое интересное то, что подростки с нормальным весом не склонны к такой тенденции, несмотря на количество употребляемой соли.Ученые пока не могут определить причину этого явления, но они категорически не рекомендуют злоупотреблять солеными продуктами подросткам, которые имеют проблемы с лишним весом, поскольку это крайне негативно сказывается на их здоровье.