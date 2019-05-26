Япония начнет выпускать новые высокоскоростные поезда до 2030 года
Японская компания JR-East рассказала о проекте нового скоростного поезда, получившего название Alfa-X. Данная модель железнодорожного транспорта сможет разгоняться до 360 км/ч, ее начнут выпускать до 2030 года.
Скоростные поезда из Японии уже давно считаются примером для всего мира, так как они не только развивают большую скорость, но и обладают хорошим качеством сборки, низким уровнем шума и высоким комфортом для пассажиров. Местные компании продолжают совершенствовать данную технологию, и недавно JR-East представила свою очередную новинку.
Высокоскоростной поезд Alfa-X будет передвигаться со средней скоростью 360 км/ч и получит множество технических решений, позволяющих решить проблемы прошлых моделей. Данное железнодорожное транспортное средство получит удлинённый на один метр нос, что позволит значительно снизить шум, возникающий при въезде в тоннели. Раньше считалось, что он предназначен для увеличения максимальной скорости новинки.
Японские корпорации Hitachi и Kawasaki Heavy заявили о том, что тестирование нового высокоскоростного поезда уже началось. Массовый выпуск Alfa-X должен стартовать до 2030 года. Разработка и испытания новинки происходят под контролем крупного железнодорожного перевозчика Japan Railways. Создатели считают, что первые высокоскоростные поезда данной модели будут использоваться во время Олимпиады, запланированной на 2020 год.
Скоростные поезда из Японии уже давно считаются примером для всего мира, так как они не только развивают большую скорость, но и обладают хорошим качеством сборки, низким уровнем шума и высоким комфортом для пассажиров. Местные компании продолжают совершенствовать данную технологию, и недавно JR-East представила свою очередную новинку.
Высокоскоростной поезд Alfa-X будет передвигаться со средней скоростью 360 км/ч и получит множество технических решений, позволяющих решить проблемы прошлых моделей. Данное железнодорожное транспортное средство получит удлинённый на один метр нос, что позволит значительно снизить шум, возникающий при въезде в тоннели. Раньше считалось, что он предназначен для увеличения максимальной скорости новинки.
Японские корпорации Hitachi и Kawasaki Heavy заявили о том, что тестирование нового высокоскоростного поезда уже началось. Массовый выпуск Alfa-X должен стартовать до 2030 года. Разработка и испытания новинки происходят под контролем крупного железнодорожного перевозчика Japan Railways. Создатели считают, что первые высокоскоростные поезда данной модели будут использоваться во время Олимпиады, запланированной на 2020 год.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:03