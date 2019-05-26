Япония начнет выпускать новые высокоскоростные поезда до 2030 года





Скоростные поезда из Японии уже давно считаются примером для всего мира, так как они не только развивают большую скорость, но и обладают хорошим качеством сборки, низким уровнем шума и высоким комфортом для пассажиров. Местные компании продолжают совершенствовать данную технологию, и недавно JR-East представила свою очередную новинку.Высокоскоростной поезд Alfa-X будет передвигаться со средней скоростью 360 км/ч и получит множество технических решений, позволяющих решить проблемы прошлых моделей. Данное железнодорожное транспортное средство получит удлинённый на один метр нос, что позволит значительно снизить шум, возникающий при въезде в тоннели. Раньше считалось, что он предназначен для увеличения максимальной скорости новинки.Японские корпорации Hitachi и Kawasaki Heavy заявили о том, что тестирование нового высокоскоростного поезда уже началось. Массовый выпуск Alfa-X должен стартовать до 2030 года. Разработка и испытания новинки происходят под контролем крупного железнодорожного перевозчика Japan Railways. Создатели считают, что первые высокоскоростные поезда данной модели будут использоваться во время Олимпиады, запланированной на 2020 год.