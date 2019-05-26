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Рита Дакота рассказала о ЧП, произошедшем с ней в аэропорту Москвы

Известная актриса Рита Дакота недавно опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, рассказав о ЧП в аэропорту Москвы. В самолете, на котором она прилетела с отдыха, отказали бортовые системы из-за обесточивания.
Рита Дакота рассказала о ЧП, произошедшем с ней в аэропорту Москвы

Как рассказала Дакота, они уже прилетели в Москву, но багаж её не выдали. Сотрудники аэропорта пояснили, что на самолете отказали бортовые системы из-за обесточивания по неизвестным причинам. В результате актриса вместе со своей дочерью провели в аэропорту три часа, дожидаясь своего багажа. Их встретил бывший супруг и помог добраться домой.

Тем не менее, Рита Дакота рада, что отказ систем произошёл на земле, а не во время полета. Однако это не остановит актрису от использования услуг воздушных перевозок, поскольку шанс аварии на этом виде транспорта очень маловероятен.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:54

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