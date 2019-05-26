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В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

В Китае в заповеднике в объектив скрытой камеры попала единственная в мире дикая панда-альбинос. Сфотографированное животное выглядит здоровым и ведет обычный для своих сородичей образ жизни, отмечают специалисты.
В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

Снимки были сделаны в Национальном природном заповеднике «Волонг», провинция Сычуань. Сфотографированная панда-альбинос является единственной известной в мире подобной особью, живущей вне вольеров зоопарка. Снимки сделала фотоловушка, расположенная на территории заповедника. Панда-альбинос полностью оправдывает свое название: вся ее шерсть имеет белый цвет, то же самое касается и ногтей. На всем теле нет ни одного черного вкрапления.

Специалисты уже внимательно изучили данную дикую панду-альбиноса и сделали некоторые выводы о ней. Животное выглядит здоровым и ведет обычную для своих сородичей жизнь, в его походке не замечено никаких проблем. Возраст определить сложно, но он составляет от года до двух.

Ученые отмечают: Национальный заповедник «Волонг» располагается на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря, следовательно, условия обитания тут не самые простые. Несмотря на это, дикая панда-альбинос чувствует себя отлично. Работники заповедника уже планируют установить дополнительные камеры с целью подробного слежения за этим уникальным представителем вида. Больше всего ученых интересует, оставит ли данная панда потомство.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:45

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