Chery опубликовала информацию о новом поколении Tiggo 8





Изменения коснутся цветовой гаммы. Автолюбителям кроме ранее доступных окрасок предоставят и новые оттенки: Provence Violet и Rhine Blue. В комплектации также станут доступны несколько силовых агрегатов. Бензиновые моторы объёмом 1,5 и 1,6 литров будут работать в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме этого, выпустят модели с турбированным дизельным двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 200 лошадиных силы.Общие габариты автомобиля не изменились и составляют 4700x1860x1746 мм, колесная база — 2 710 мм. Снаружи транспортное средство получило несколько изменений. Радиаторная решетка была переработана, светодиодные фары видоизменены, а также имеются хромированные элементы кузова, которые подчеркивают изящные линии. Интерьер также немного переработан в более современный дизайн. Автомобиль имеет функцию беспроводной зарядки мобильных устройств, камеры кругового обзора и большое количество отсеков и ящичков.Пока неизвестна дата официального релиза нового поколения Tiggo 8. Также нет информации о стоимости новинки. Любителям бренда остается дожидаться информации непосредственно от представителей компании Chery.