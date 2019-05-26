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Chery опубликовала информацию о новом поколении Tiggo 8

Компания Chery опубликовала в Сети информацию о новом поколении автомобилей Tiggo 8. Также были представлены снимки предстоящей новинки.
Chery опубликовала информацию о новом поколении Tiggo 8

Изменения коснутся цветовой гаммы. Автолюбителям кроме ранее доступных окрасок предоставят и новые оттенки: Provence Violet и Rhine Blue. В комплектации также станут доступны несколько силовых агрегатов. Бензиновые моторы объёмом 1,5 и 1,6 литров будут работать в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме этого, выпустят модели с турбированным дизельным двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 200 лошадиных силы.

Общие габариты автомобиля не изменились и составляют 4700x1860x1746 мм, колесная база — 2 710 мм. Снаружи транспортное средство получило несколько изменений. Радиаторная решетка была переработана, светодиодные фары видоизменены, а также имеются хромированные элементы кузова, которые подчеркивают изящные линии. Интерьер также немного переработан в более современный дизайн. Автомобиль имеет функцию беспроводной зарядки мобильных устройств, камеры кругового обзора и большое количество отсеков и ящичков.
Chery опубликовала информацию о новом поколении Tiggo 8

Пока неизвестна дата официального релиза нового поколения Tiggo 8. Также нет информации о стоимости новинки. Любителям бренда остается дожидаться информации непосредственно от представителей компании Chery.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:21

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