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Ученые помогут контролировать лишний вес с помощью ДНК

ДНК формирует не только внешний вид человека, но и работу всего его организма. Ученые предлагают использовать гены для определения оптимального питания и контроля за лишним весом, специалисты уверены, что этот подход поможет всем людям.
Ученые помогут контролировать лишний вес с помощью ДНК

Многие знают о влиянии ДНК на жизнь человека, но мало кто предполагает, что от него зависит и обмен веществ. Ученые отмечают: многие люди предрасположены к определенному типу фигуры и метаболизму, на это влияют гены. Именно поэтому каждый человек требует уникальной диеты, созданной специально для его организма. Недавно в науке даже появилась специальное направление, отвечающее за эти вопросы – нутригенетика.

Она позволяет анализировать ДНК человека и определять наилучшее питание. По словам ученых, уже несколько экспериментов подтвердили тот факт, что уменьшение количество употребляемой пищи не всегда приводит к снижению веса, и наоборот. Все зависит от конкретного рациона и человека. Это связано с уникальностью генов людей и отличием в работе их метаболизма. Разный обмен веществ требует использования определенных диет.

Ученые планируют разработать тест, позволяющий определять необходимое человеку питание на основании его ДНК. Гены смогут указать, какие имеются предрасположенности, и как их использовать эффективно. Специалисты уверены, что такой подход позволит людям навсегда забыть о лишнем весе, если они смогут придерживаться правильной диеты.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:11

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