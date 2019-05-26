Ученые помогут контролировать лишний вес с помощью ДНК





Многие знают о влиянии ДНК на жизнь человека, но мало кто предполагает, что от него зависит и обмен веществ. Ученые отмечают: многие люди предрасположены к определенному типу фигуры и метаболизму, на это влияют гены. Именно поэтому каждый человек требует уникальной диеты, созданной специально для его организма. Недавно в науке даже появилась специальное направление, отвечающее за эти вопросы – нутригенетика.Она позволяет анализировать ДНК человека и определять наилучшее питание. По словам ученых, уже несколько экспериментов подтвердили тот факт, что уменьшение количество употребляемой пищи не всегда приводит к снижению веса, и наоборот. Все зависит от конкретного рациона и человека. Это связано с уникальностью генов людей и отличием в работе их метаболизма. Разный обмен веществ требует использования определенных диет.Ученые планируют разработать тест, позволяющий определять необходимое человеку питание на основании его ДНК. Гены смогут указать, какие имеются предрасположенности, и как их использовать эффективно. Специалисты уверены, что такой подход позволит людям навсегда забыть о лишнем весе, если они смогут придерживаться правильной диеты.