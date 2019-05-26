Ани Лорак пришла на вручение премии RU.TV в белоснежном платье

Около года назад Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались, а не так давно появились сведения об официальном разводе. Певица долгое время хранила молчание по данному поводу и воздерживалась от комментариев. Однако публика заметила, что в последнее время артистка начинает оживать после затяжной депрессии, в честь чего надела воздушное белое платье. В комментариях под публикациями Ани Лорак в сети Instagram поклонники разделились на два мнения. Некоторым понравился наряд артистки, который сравнили с платьем невесты и назвали образ обновлением. Остальные назвали платье "пирожным-безе", в котором легко запутаться, а также отметили, что наряд совершенно не подходит певице.В своей публикации Ани Лорак пригласила зрителей смотреть прямой эфир мероприятия. Многие фанаты заподозрили, что артистка начала свою жизнь с чистого листа, в чем пожелали ей удачи.