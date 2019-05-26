АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Ани Лорак пришла на вручение премии RU.TV в белоснежном платье

Певица Ани Лорак появилась на церемонии вручения премии RU.TV в белом воздушном платье, чем удивила публику. На своей странице в сети Instagram артистка опубликовала видео-нарезку с красной дорожки.
Ани Лорак пришла на вручение премии RU.TV в белоснежном платье

Около года назад Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались, а не так давно появились сведения об официальном разводе. Певица долгое время хранила молчание по данному поводу и воздерживалась от комментариев. Однако публика заметила, что в последнее время артистка начинает оживать после затяжной депрессии, в честь чего надела воздушное белое платье. В комментариях под публикациями Ани Лорак в сети Instagram поклонники разделились на два мнения. Некоторым понравился наряд артистки, который сравнили с платьем невесты и назвали образ обновлением. Остальные назвали платье "пирожным-безе", в котором легко запутаться, а также отметили, что наряд совершенно не подходит певице.

В своей публикации Ани Лорак пригласила зрителей смотреть прямой эфир мероприятия. Многие фанаты заподозрили, что артистка начала свою жизнь с чистого листа, в чем пожелали ей удачи.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров рассказал о возможном
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать
Зеленский станцевал на открытии шоу
Медики назвали симптомы, указывающие на
Ани Лорак пришла на вручение премии
Во Франции поставили рекорд по
Новое исследование подтвердило
Актер Юрий Смирнов показал квартиру на
Эксперты составили рейтинг самых
Светлана Бондарчук поздравила бывшего
В Сети опубликованы характеристики
Актриса Анфиса Черных стала победителем
Ученые: Бездетные женщины – самые
Настя Каменских бокалом шампанского
Ученые предупреждают, что игнорирование
Анфиса Чехова раскритиковала женщин с
«Любите женщин»: Переплывший Атлантику
Вадим Казаченко повторно подал в суд на
В Австралии найден усваивающий золото
Из-за сплетен о романе с директором
Одинокие пациенты с сердечной
Наталья Медведева рассказала, как ей
Эксперт: Россия и Китай покупают золото
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Просмотреть все новости