Новая модель флагманского Z6 Pro от Lenovo может получить прозрачную заднюю панель





Не так давно был выпущен Lenovo Z6 Lite, являющийся бюджетной версией флагманского смартфона Z6 Pro. На этом выпуск оригинальных моделей не прекратился, поскольку вице-президентом Lenovo Чанг Ченгом было опубликовано в Сети фото новой модели флагманского мобильного устройства Z6 Pro 5G, который на снимке имеет прозрачную заднюю панель. Однако не стоит исключать, что это всего на всего маркетинговый ход, позволяющий продемонстрировать «начинку» гаджета.Новый смартфон будет оборудован 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X50. Остальные характеристики, скорее всего, останутся как у флагманской версии. Быстродействие мобильного устройства Lenovo Z6 Pro обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 855 в тандеме с операционной системой Android 9.0 Pie. Высокое разрешение и изумительное качество картинки гарантирует 6,39-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED.Рассмотрев снимок из Интернета, некоторые пользователи все же не исключают возможности использования в новом устройстве прозрачной задней панели, поскольку этот ход может привлечь новых покупателей и обеспечить более высокие продажи телефона. Однако окончательный ответ поклонники бренда получат только после официального релиза. К сожалению, дата выхода новой модели пока неизвестна. Отсутствует информация и о возможной стоимости, но эксперты уверены, что она не будет слишком отличаться от флагманского Lenovo Z6 Pro.