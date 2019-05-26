Зеленский станцевал на открытии шоу «Лига смеха»



Кастинг министров в новый кабмин Украины.

Председатель жюри - лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу😝 pic.twitter.com/ySQelZcvzR — Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.

В Сети появились видео, записанные во время съемок нового выпуска шоу «Лига смеха». Во время открытия президент Украины Владимир Зеленский появился на сцене вместе с остальными участниками проекта. Сначала глава государства станцевал со всеми, затем он обратился к собравшимся, после чего его «прогнал» бывший коллега Евгений Кошевой, который теперь будет занимать место ведущего в данной юмористической программе. Президент Украины не стал сопротивляться и направился в зрительский зал, где сел рядом со своей супругой Еленой Зеленской.Это было последнее появление Владимира Зеленского в шоу «Лига смеха», где он долгие годы являлся ведущим. Созданием и выпуском проекта занимается «Студия Квартал-95». Теперь ведущим будет Евгений Кошевой, уже по традиции удостоившийся поцелуя в лысину от президента Украины.Напомним, Владимир Зеленский недавно провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили будущее сотрудничество Киева и Берлина. После этого общения президент Украины анонсировал предстоящую беседу с главой Франции Эммануэлем Макроном, запланированную на ближайшее время.