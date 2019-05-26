Актер Юрий Смирнов показал квартиру на Таганке после “Идеального ремонта”
Актер Юрий Смирнов показал отремонтированную квартиру на Таганке, при выборе стиля которой доверился дизайнерам. Над перевоплощением квадратных метров работали специалисты шоу “Идеальный ремонт”.
Известный благодаря сериалу “Вечный зов” 80-летний актер Юрий Смирнов и его супруга являются Скорпионами по гороскопу. В связи с этим артист попросил дизайнеров обновить жилище с учетом непримиримости их характеров. В частности, артист пожелал иметь место для двоих в одной комнате, но при этом, чтобы чувствовалась связь. На площади 20 кв. м стоял диван, стол, два шкафа и старый телевизор. Звездной паре хотелось больше света и пространства, при этом Смирнов назвал себя неприхотливым в быту.
В результате ремонта в комнате появились две зоны, которые разделены специальной секцией. Ниша для мелочей была превращена в шкаф. В квартире стали преобладать серые оттенки с яркими акцентами, а также в результате был переработан большой балкон. Строители утеплили его и провели туда свет, а также в комнате теперь имеется большой настенный телевизор, что экономит место.
Известный благодаря сериалу “Вечный зов” 80-летний актер Юрий Смирнов и его супруга являются Скорпионами по гороскопу. В связи с этим артист попросил дизайнеров обновить жилище с учетом непримиримости их характеров. В частности, артист пожелал иметь место для двоих в одной комнате, но при этом, чтобы чувствовалась связь. На площади 20 кв. м стоял диван, стол, два шкафа и старый телевизор. Звездной паре хотелось больше света и пространства, при этом Смирнов назвал себя неприхотливым в быту.
В результате ремонта в комнате появились две зоны, которые разделены специальной секцией. Ниша для мелочей была превращена в шкаф. В квартире стали преобладать серые оттенки с яркими акцентами, а также в результате был переработан большой балкон. Строители утеплили его и провели туда свет, а также в комнате теперь имеется большой настенный телевизор, что экономит место.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:06