Актер Юрий Смирнов показал квартиру на Таганке после “Идеального ремонта”





Известный благодаря сериалу “Вечный зов” 80-летний актер Юрий Смирнов и его супруга являются Скорпионами по гороскопу. В связи с этим артист попросил дизайнеров обновить жилище с учетом непримиримости их характеров. В частности, артист пожелал иметь место для двоих в одной комнате, но при этом, чтобы чувствовалась связь. На площади 20 кв. м стоял диван, стол, два шкафа и старый телевизор. Звездной паре хотелось больше света и пространства, при этом Смирнов назвал себя неприхотливым в быту.В результате ремонта в комнате появились две зоны, которые разделены специальной секцией. Ниша для мелочей была превращена в шкаф. В квартире стали преобладать серые оттенки с яркими акцентами, а также в результате был переработан большой балкон. Строители утеплили его и провели туда свет, а также в комнате теперь имеется большой настенный телевизор, что экономит место.