АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Актер Юрий Смирнов показал квартиру на Таганке после “Идеального ремонта”

Актер Юрий Смирнов показал отремонтированную квартиру на Таганке, при выборе стиля которой доверился дизайнерам. Над перевоплощением квадратных метров работали специалисты шоу “Идеальный ремонт”.
Актер Юрий Смирнов показал квартиру на Таганке после “Идеального ремонта”

Известный благодаря сериалу “Вечный зов” 80-летний актер Юрий Смирнов и его супруга являются Скорпионами по гороскопу. В связи с этим артист попросил дизайнеров обновить жилище с учетом непримиримости их характеров. В частности, артист пожелал иметь место для двоих в одной комнате, но при этом, чтобы чувствовалась связь. На площади 20 кв. м стоял диван, стол, два шкафа и старый телевизор. Звездной паре хотелось больше света и пространства, при этом Смирнов назвал себя неприхотливым в быту.
Актер Юрий Смирнов показал квартиру на Таганке после “Идеального ремонта”

В результате ремонта в комнате появились две зоны, которые разделены специальной секцией. Ниша для мелочей была превращена в шкаф. В квартире стали преобладать серые оттенки с яркими акцентами, а также в результате был переработан большой балкон. Строители утеплили его и провели туда свет, а также в комнате теперь имеется большой настенный телевизор, что экономит место.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров рассказал о возможном
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать
Зеленский станцевал на открытии шоу
Медики назвали симптомы, указывающие на
Ани Лорак пришла на вручение премии
Во Франции поставили рекорд по
Новое исследование подтвердило
Актер Юрий Смирнов показал квартиру на
Эксперты составили рейтинг самых
Светлана Бондарчук поздравила бывшего
В Сети опубликованы характеристики
Актриса Анфиса Черных стала победителем
Ученые: Бездетные женщины – самые
Настя Каменских бокалом шампанского
Ученые предупреждают, что игнорирование
Анфиса Чехова раскритиковала женщин с
«Любите женщин»: Переплывший Атлантику
Вадим Казаченко повторно подал в суд на
В Австралии найден усваивающий золото
Из-за сплетен о романе с директором
Одинокие пациенты с сердечной
Наталья Медведева рассказала, как ей
Эксперт: Россия и Китай покупают золото
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Просмотреть все новости