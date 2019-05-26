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Во Франции поставили рекорд по приготовлению блинов на одной сковородке

В городе Лаваль, Франция, жители поставили мировой рекорд по приготовлению блинов на сковородке. За сутки они испекли 2 217 порций этого блюда.
Во Франции поставили рекорд по приготовлению блинов на одной сковородке

Мероприятие провели сотрудники одного из отелей города. В течение 24 часов 20 поваров на одной сковородке жарили блины. Происходило торжество на парковке торгового центра, что позволило посетить мероприятие огромному количеству людей.

Всего было пожарено 2 217 блинов, которые были проданы на общую сумму 1 120 долларов. Данный рекорд был внесен в «Книгу рекордов Гиннеса». Все полученные средства поступили на счёт ассоциации Arc en Ciel, которая занимается благотворительностью. Они помогают больным детям, так что мероприятие имело не только развлекательный характер, но и принесло большую пользу для общества.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:24

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