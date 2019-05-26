Во Франции поставили рекорд по приготовлению блинов на одной сковородке
В городе Лаваль, Франция, жители поставили мировой рекорд по приготовлению блинов на сковородке. За сутки они испекли 2 217 порций этого блюда.
Мероприятие провели сотрудники одного из отелей города. В течение 24 часов 20 поваров на одной сковородке жарили блины. Происходило торжество на парковке торгового центра, что позволило посетить мероприятие огромному количеству людей.
Всего было пожарено 2 217 блинов, которые были проданы на общую сумму 1 120 долларов. Данный рекорд был внесен в «Книгу рекордов Гиннеса». Все полученные средства поступили на счёт ассоциации Arc en Ciel, которая занимается благотворительностью. Они помогают больным детям, так что мероприятие имело не только развлекательный характер, но и принесло большую пользу для общества.
Мероприятие провели сотрудники одного из отелей города. В течение 24 часов 20 поваров на одной сковородке жарили блины. Происходило торжество на парковке торгового центра, что позволило посетить мероприятие огромному количеству людей.
Всего было пожарено 2 217 блинов, которые были проданы на общую сумму 1 120 долларов. Данный рекорд был внесен в «Книгу рекордов Гиннеса». Все полученные средства поступили на счёт ассоциации Arc en Ciel, которая занимается благотворительностью. Они помогают больным детям, так что мероприятие имело не только развлекательный характер, но и принесло большую пользу для общества.
В мире
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:24