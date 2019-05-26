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Эксперты составили рейтинг самых дорогих городов для свиданий

Эксперты составили рейтинг самых дорогих городов, свидание в которых обойдется в копеечку влюбленной паре. В качестве критериев служила общая стоимость ряда услуг: поход в кино, столик на двоих в ресторане или баре и такси до места проживания.
Эксперты составили рейтинг самых дорогих городов для свиданий

Первенство досталось столице Швейцарии Цюриху. Здесь за ряд мероприятий для романтического вечера паре придется отдать 200 долларов. Любителям походов в кино и ужинов при свечах в Осло будут вынуждены лишиться 164 долларов в среднем, поэтому этот город занимает вторую строчку.

На третьем месте расположился город Копенгаген, который заберет у влюбленных 158 долларов за указанные выше развлечения. В пятерку также попали Хельсинки и Токио, в которых за ряд развлекательных услуг придется заплатить 151 и 148 долларов соответственно. Российская столица находится на 37-м месте в этом списке с относительно скромным показателем в 37 долларов за романтический вечер.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:57

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