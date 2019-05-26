Эксперты составили рейтинг самых дорогих городов для свиданий





Первенство досталось столице Швейцарии Цюриху. Здесь за ряд мероприятий для романтического вечера паре придется отдать 200 долларов. Любителям походов в кино и ужинов при свечах в Осло будут вынуждены лишиться 164 долларов в среднем, поэтому этот город занимает вторую строчку.На третьем месте расположился город Копенгаген, который заберет у влюбленных 158 долларов за указанные выше развлечения. В пятерку также попали Хельсинки и Токио, в которых за ряд развлекательных услуг придется заплатить 151 и 148 долларов соответственно. Российская столица находится на 37-м месте в этом списке с относительно скромным показателем в 37 долларов за романтический вечер.