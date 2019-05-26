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Новое исследование подтвердило возможность использования рыбы-паразита в лечении онкологических заболеваний

Ученые из университетов Висконсин-Мэдисон и Техас-Остин США подтвердили возможность использования рыбы-паразита миноги для более эффективного лечения онкологических заболеваний. Результат исследования был опубликован в издании Science Advances.
Новое исследование подтвердило возможность использования рыбы-паразита в лечении онкологических заболеваний

Минога - распространённая речная рыба, которая немного похожа на угря. Отличается она ротовой полостью с многочисленными зубами, расположенными по кругу. С помощью них она присасывается к другим рыбам и питается их кровью. Именно такой паразитический образ жизни позволяет выжить рыбе.

В ходе исследования этого существа было обнаружено, что в его нервной системе есть вещество, которое позволяет снизить защитные функции организма человека, не причиняя непоправимого вреда. С помощью молекул этой субстанции ученые смогли доставить в человеческий мозг лекарства, которые ранее организм отвергал или воспринимал менее эффективно из-за защитных механизмов. Однако вещество, выделенное из миноги, позволяет преодолеть защитные барьеры и доставить лекарство в полном объёме. Это поможет более эффективно проводить лечение, а также улучшить процесс борьбы лекарства с раковыми клетками.

Экспериментально подтверждено, что синтезированное вещество из миноги способно помочь в лечении онкологических заболеваний. Исследование уже проведено на мышах, которые были больны раком. Применение новой технологии доставки лекарств показало очень хорошие результаты, поэтому вскоре изучение, скорее всего, продолжится на человеке. Остается надеяться на сохранение хороших показателей у людей и модернизацию новой формулы, поскольку это может стать настоящим прорывом в медицине, который спасет много жизней.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:15

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