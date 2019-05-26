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Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности

Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом. На своей странице в сети Instagram артистка отметила начало медового месяца бокалом шампанского.
Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности

В связи с неожиданностью бракосочетания Насти Каменских и Потапа их поклонники заподозрили певицу в беременности. Роман звезд длился достаточно долго, но несмотря на это, пара отрицала отношения и тщательно скрывала подробности личной жизни. Однако не так давно артисты поженились в ресторане под Киевом и отправились в свадебное путешествие в Турцию. Потап и Настя Каменских решили остановиться в одном из дорогих и комфортабельных отелей, куда отправились на частном самолете в компании друзей. Отмечая начало медового месяца, Настя Каменских пила шампанское, что, как отметили поклонники, артистка не позволила бы себе, будучи в положении.

Несмотря на подозрения хейтеров на счет беременности, артистка опровергла слухи. После заселения в отель супруги пошли на ужин, который им приготовил личный повар, а уже 3 июня они намерены вернуться из путешествия и приступить к работе.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:19

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