Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности

В связи с неожиданностью бракосочетания Насти Каменских и Потапа их поклонники заподозрили певицу в беременности. Роман звезд длился достаточно долго, но несмотря на это, пара отрицала отношения и тщательно скрывала подробности личной жизни. Однако не так давно артисты поженились в ресторане под Киевом и отправились в свадебное путешествие в Турцию. Потап и Настя Каменских решили остановиться в одном из дорогих и комфортабельных отелей, куда отправились на частном самолете в компании друзей. Отмечая начало медового месяца, Настя Каменских пила шампанское, что, как отметили поклонники, артистка не позволила бы себе, будучи в положении.Несмотря на подозрения хейтеров на счет беременности, артистка опровергла слухи. После заселения в отель супруги пошли на ужин, который им приготовил личный повар, а уже 3 июня они намерены вернуться из путешествия и приступить к работе.