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Медики назвали симптомы, указывающие на проблемы с щитовидной железой

25 мая во всем мире празднуется день щитовидной железы. К этой дате медики решили назвать основные симптомы, указывающие на проблемы с данным органом и требующие обращения к врачам за консультацией.
Медики назвали симптомы, указывающие на проблемы с щитовидной железой

Специалисты перечислили 12 основных признаков проблем с щитовидной железной и расположили их в порядке убывания важности. Первый симптом – это резкий набор веса. Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, влияющих на скорость метаболизма в организме. Следующая проблема – регулярный упадок сил. Самочувствие человека регулируется гормональным фоном. Новые вкусовые ощущения и предпочтения тоже должны вызвать подозрения, так как они могут быть симптомом гипертиреоза. Повышенное выделение гормонов приводит к усилению аппетита.

Озноб также указывает на проблемы с щитовидной железой. Нечеткость мышления может быть вызвана нарушением работы данного органа, это происходит из-за повышения уровня тиреоидных гормонов. Тонкость волос тоже может быть симптомом проблем с щитовидной железой, она регулирует работу волосяных фолликулов.

Плохое настроение, потеря интереса к сексу, регулярные запоры, непривычная сухость кожи, неспособность зачать ребенка и повышение уровня холестерина - все это медики также отнесли к симптомам. Специалисты отметили: наличие хотя бы 1-2 подобных проблем является серьезной причиной пройти обследование щитовидной железы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:39

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