Медики назвали симптомы, указывающие на проблемы с щитовидной железой





Специалисты перечислили 12 основных признаков проблем с щитовидной железной и расположили их в порядке убывания важности. Первый симптом – это резкий набор веса. Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, влияющих на скорость метаболизма в организме. Следующая проблема – регулярный упадок сил. Самочувствие человека регулируется гормональным фоном. Новые вкусовые ощущения и предпочтения тоже должны вызвать подозрения, так как они могут быть симптомом гипертиреоза. Повышенное выделение гормонов приводит к усилению аппетита.Озноб также указывает на проблемы с щитовидной железой. Нечеткость мышления может быть вызвана нарушением работы данного органа, это происходит из-за повышения уровня тиреоидных гормонов. Тонкость волос тоже может быть симптомом проблем с щитовидной железой, она регулирует работу волосяных фолликулов.Плохое настроение, потеря интереса к сексу, регулярные запоры, непривычная сухость кожи, неспособность зачать ребенка и повышение уровня холестерина - все это медики также отнесли к симптомам. Специалисты отметили: наличие хотя бы 1-2 подобных проблем является серьезной причиной пройти обследование щитовидной железы.