Ученые: Бездетные женщины – самые счастливые люди
Специалист по поведенческим наукам в Лондонской школе экономики Пол Долан считает, что незамужние бездетные женщины – самые счастливые в обществе. К такому выводу ученый пришел благодаря анализу социального опроса, проведенного в США.
Пол Долан, ссылаясь на данные американского социального опроса среди женщин, утверждает, что незамужние и бездетные женщины чувствуют себя более счастливыми, чем другие представительницы прекрасного пола. Как показало исследование, дамы в браке склонны указывать более высокие показатели счастья только в присутствии второй половинки. Напротив, отвечая на вопросы в одиночку, они жалуются на ряд проблем, которые возникают в отношениях.
При этом одинокие бездетные женщины имеют более высокий показатель счастья, чем прочие представительницы прекрасного пола. Эксперт связывает это с отсутствием проблем, которые влечет за собой брак и дети. Однако именно создание семьи является признаком успеха в обществе. Именно мнение большинства заставляет многих одиноких и бездетных женщин чувствовать себя несчастными, поскольку такое поведение считается девиантным.
Решение этой проблемы стоит искать в истоках социального восприятия, поскольку люди привыкли принимать мнение большинства. Однако в эпоху прогрессивного мира каждый имеет право сам решать, что для него лучше. Поэтому не стоит зацикливаться на желаниях общества, следует уделить внимание собственным желаниям. Только это сможет сделать человека счастливым.
Пол Долан, ссылаясь на данные американского социального опроса среди женщин, утверждает, что незамужние и бездетные женщины чувствуют себя более счастливыми, чем другие представительницы прекрасного пола. Как показало исследование, дамы в браке склонны указывать более высокие показатели счастья только в присутствии второй половинки. Напротив, отвечая на вопросы в одиночку, они жалуются на ряд проблем, которые возникают в отношениях.
При этом одинокие бездетные женщины имеют более высокий показатель счастья, чем прочие представительницы прекрасного пола. Эксперт связывает это с отсутствием проблем, которые влечет за собой брак и дети. Однако именно создание семьи является признаком успеха в обществе. Именно мнение большинства заставляет многих одиноких и бездетных женщин чувствовать себя несчастными, поскольку такое поведение считается девиантным.
Решение этой проблемы стоит искать в истоках социального восприятия, поскольку люди привыкли принимать мнение большинства. Однако в эпоху прогрессивного мира каждый имеет право сам решать, что для него лучше. Поэтому не стоит зацикливаться на желаниях общества, следует уделить внимание собственным желаниям. Только это сможет сделать человека счастливым.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:27