Ученые: Бездетные женщины – самые счастливые люди





Пол Долан, ссылаясь на данные американского социального опроса среди женщин, утверждает, что незамужние и бездетные женщины чувствуют себя более счастливыми, чем другие представительницы прекрасного пола. Как показало исследование, дамы в браке склонны указывать более высокие показатели счастья только в присутствии второй половинки. Напротив, отвечая на вопросы в одиночку, они жалуются на ряд проблем, которые возникают в отношениях.При этом одинокие бездетные женщины имеют более высокий показатель счастья, чем прочие представительницы прекрасного пола. Эксперт связывает это с отсутствием проблем, которые влечет за собой брак и дети. Однако именно создание семьи является признаком успеха в обществе. Именно мнение большинства заставляет многих одиноких и бездетных женщин чувствовать себя несчастными, поскольку такое поведение считается девиантным.Решение этой проблемы стоит искать в истоках социального восприятия, поскольку люди привыкли принимать мнение большинства. Однако в эпоху прогрессивного мира каждый имеет право сам решать, что для него лучше. Поэтому не стоит зацикливаться на желаниях общества, следует уделить внимание собственным желаниям. Только это сможет сделать человека счастливым.