Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению





Польские медики отметили, что менее 10% пациентов с сердечной недостаточностью следуют рекомендациям по ограничению потребления соли и жидкости, а также ежедневному взвешиванию и физической активности. Профессор Беата Янковска-Поласка поделился, что пациенты, которые одиноки, чувствуют себя хуже во всех сферах деятельности. Члены семьи играют центральную роль в оказании помощи гражданам, особенно старшего возраста, путем оказания эмоциональной поддержки, практической помощи и консультаций. Несоблюдение рекомендаций по образу жизни или регулярного приема лекарств способствует ухудшению симптомов сердечной недостаточности и повышению риска госпитализации. Жидкость попадает в легкие и задерживается в некоторых частях тела, а мышцы получают недостаточно крови и кислорода. Ежедневное взвешивание сигнализирует об ухудшении удержания жидкости, в то время как ограничение соли помогает удерживать ее уровень под контролем.В новом исследовании изучалось соблюдение этих четырех рекомендаций у 475 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Лишь 7% пациентов следовали предписаниям врачей, но соблюдение медикаментозного лечения и регулярных осмотров было выше — 58%. Ученые доказали, что роль семьи очень важна при лечении, поскольку пациентам может быть трудно следовать всем медицинским советам. Медики пришли к выводу, что больным нужны четкие письменные инструкции о том, как выполнять упражнения.