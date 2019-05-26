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Вадим Казаченко повторно подал в суд на бывшую супругу Ольгу Казаченко

Российский певец Вадим Казаченко повторно подал в суд на бывшую супругу Ольгу Казаченко. На сайте НТВ информируют, что поводом могла стать словесная перепалка с женой артиста Ириной Аманти.
Вадим Казаченко повторно подал в суд на бывшую супругу Ольгу Казаченко

Спустя почти полгода с момента предыдущего иска Ольга Казаченко получила новую повестку от своего бывшего мужа, но причину происходящего пока не знает. Артистка отметила, что за время развода и сопутствовавших процессу испытаний она успела подать иск на бывшего супруга только раз, когда тот угрожал ей физически непосредственно в здании суда. По словам блогера, она уже начала путаться во всех предъявленных ей со стороны певца претензиях. В частности, ей предъявляли обвинения в обогащении незаконным путем, затем ее брак с артистом был признан недействительным, а еще теледиве дважды повторили тест на отцовство, который доказал, что сын пары является общим. После того, как Вадим Казаченко не смог отсудить дом, он отказался давать разрешение на прописку в нем их ребенка.

Накануне она получила еще одну повестку, из-за которой должна будет встретиться с бывшим мужем и его новой женой Ириной Аманти. На сайте НТВ предполагают, что поводом могла стать ссора между избранницами артиста, которые защищали свою честь.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52

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