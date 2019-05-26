«Любите женщин»: Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы





72-летний Жан-Жак Савен известен своими необычными достижениями, недавно он переплыл Атлантику в бочке, а вскоре собирается преодолеть Ламанш вплавь. Для пересечения океана француз использовал бочку весом 450 килограмм. Она не имела двигателя, поэтому мужчина управлял ею с помощью ветра и течения. Все его путешествие заняло 127 дней, оно началось на Канарских островах, а закончилось в водах Карибского моря.Многие интересовались, как французу в 72 года удалось совершить подобное путешествие. Жан-Жак Савен отметил, что отличную форму может поддерживать любой мужчина. Житель Франции посоветовал представителям сильного пола любить женщин, а также регулярно заниматься спортом. По его словам, подобные достижения требуют тщательной подготовки тела и духа, иначе человек не сможет вынести подобных нагрузок.Еще одним важным моментом француз считает отношение к возрасту. Переплывший Атлантику в бочке мужчина уверен: многие люди слишком серьезно относятся к этим цифрам, что и приводит их к самоограничениям. Жан-Жак Савен отмечает, что тоже планирует начать жить спокойной жизнью в будущем, но пока перед ним стоит новая цель – переплыть Ламанш без посторонней помощи.