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Ученые предупреждают, что игнорирование позывов в туалет может негативно сказаться на почках

Ученые из США предупреждают, что сдерживание от похода в туалет, если этого требует организм, может причинить вред здоровью почек. Это явление носит более плачевный характер в случае излишнего потребления соли.
Ученые предупреждают, что игнорирование позывов в туалет может негативно сказаться на почках

Согласно проведенному исследованию, было установлено, что в США более 30 миллионов людей страдают от заболевания почек, при этом не подозревая о наличии проблемы. Почки отвечают за очистку крови и всего организма от минералов и токсичных веществ, которые выводятся с мочой. Этот процесс позволяет нормализовать баланс различных элементов в теле человека и обеспечить стабильную работу всего организма. К сожалению, от хронического заболевания нет лекарства, однако можно купировать прогрессирования и минимизировать возможный риск.

Ученые предупреждают, что ни в коем случае нельзя игнорировать позывы в туалет, поскольку это может привести к образованию камней в почках, недержанию мочи и даже почечной недостаточности. На первый взгляд невинные привычки потерпеть полчаса могут в итоге развиться в более печальные последствия. Лучше вовремя пользоваться уборной, нежели потом всю жизнь страдать от хронического заболевания, которое приносит массу дискомфорта.

Помогает работе почек употребление жидкости в достаточном количестве. Не стоит злоупотреблять солью и алкоголем, поскольку это приводит к избыточной нагрузке на органы, что вызывает ряд негативных последствий. Также на работу почек влияет недосып и большое количество кофеина. Медики рекомендуют стараться отдыхать необходимое время и контролировать свой рацион. Соблюдение элементарных правил позволит избежать неизлечимых заболеваний и получать максимум удовольствия от жизни.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:12

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