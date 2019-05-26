Ученые предупреждают, что игнорирование позывов в туалет может негативно сказаться на почках





Согласно проведенному исследованию, было установлено, что в США более 30 миллионов людей страдают от заболевания почек, при этом не подозревая о наличии проблемы. Почки отвечают за очистку крови и всего организма от минералов и токсичных веществ, которые выводятся с мочой. Этот процесс позволяет нормализовать баланс различных элементов в теле человека и обеспечить стабильную работу всего организма. К сожалению, от хронического заболевания нет лекарства, однако можно купировать прогрессирования и минимизировать возможный риск.Ученые предупреждают, что ни в коем случае нельзя игнорировать позывы в туалет, поскольку это может привести к образованию камней в почках, недержанию мочи и даже почечной недостаточности. На первый взгляд невинные привычки потерпеть полчаса могут в итоге развиться в более печальные последствия. Лучше вовремя пользоваться уборной, нежели потом всю жизнь страдать от хронического заболевания, которое приносит массу дискомфорта.Помогает работе почек употребление жидкости в достаточном количестве. Не стоит злоупотреблять солью и алкоголем, поскольку это приводит к избыточной нагрузке на органы, что вызывает ряд негативных последствий. Также на работу почек влияет недосып и большое количество кофеина. Медики рекомендуют стараться отдыхать необходимое время и контролировать свой рацион. Соблюдение элементарных правил позволит избежать неизлечимых заболеваний и получать максимум удовольствия от жизни.