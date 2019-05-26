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Из-за сплетен о романе с директором Петросяна Татьяна Брухунова едва “не пала духом”

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как едва “не пала духом” из-за сплетен. На своей странице в сети Instagram артистка выразила благодарность многочисленным фолловерам за поддержку.
Из-за сплетен о романе с директором Петросяна Татьяна Брухунова едва “не пала духом”

Не так давно в Сети начала публиковаться информация о романе Брухуновой с директором Петросяна, что сама артистка назвала “уткой”. Помощница комика решительно высказалась о том, что ее оболгали, а саму информацию якобы проплатил знакомый ей человек. Автор публикации отметила, что никогда не стремилась к славе и надеется, что интерес к ее персоне со временем поутихнет. В связи с распространением слухов артистка посоветовала своим подписчикам в Instagram не верить провокациям, а также поблагодарила их за поддержку.

Татьяна Брухунова считает себя счастливым человеком, поскольку обрела фанатов в “грязной” ситуации. Как известно, на помощницу комика обратили внимание СМИ, когда стало известно о разводе Петросяна и Степаненко.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:39

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