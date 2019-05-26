Из-за сплетен о романе с директором Петросяна Татьяна Брухунова едва “не пала духом”

Не так давно в Сети начала публиковаться информация о романе Брухуновой с директором Петросяна, что сама артистка назвала “уткой”. Помощница комика решительно высказалась о том, что ее оболгали, а саму информацию якобы проплатил знакомый ей человек. Автор публикации отметила, что никогда не стремилась к славе и надеется, что интерес к ее персоне со временем поутихнет. В связи с распространением слухов артистка посоветовала своим подписчикам в Instagram не верить провокациям, а также поблагодарила их за поддержку.Татьяна Брухунова считает себя счастливым человеком, поскольку обрела фанатов в “грязной” ситуации. Как известно, на помощницу комика обратили внимание СМИ, когда стало известно о разводе Петросяна и Степаненко.