В Австралии найден усваивающий золото гриб





Австралийские ученые внимательно изучили гриб вида Fusarium oxysporum. Данный организм живет вблизи или в самих золотых шахтах. Он усваивает данный драгоценный металл и использует его в своих процессах жизнедеятельности. Данный факт сильно удивил специалистов, так как золото является инертным материалом, не вступающим в реакцию с другими веществами. В этом правиле существует несколько исключений, но они никогда не были представителями живого организма.Ученые пока не знают, как конкретно данный гриб взаимодействует с золотом. Специалистам удалось установить, что этот драгоценный материал благоприятно влияет на развитие Fusarium oxysporum. Гриб, развивающийся на основе водного раствора с наночастицами золота, оказался куда больше своих обычных собратьев, причем достиг серьезных результатов быстрее них. В первом случае стадия бурного роста началась через 38 часов, тогда как обычно это происходит после 195.В настоящий момент ученые не знают, как именно гриб усваивает золото. Они предположили, что организм может получать из этого металла энергию посредством свободных радикалов кислорода. Специалисты также отметили, что его можно использовать для поиска золотых месторождений.