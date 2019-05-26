Наталья Медведева рассказала, как ей удалось сохранить рассудок на проекте «Последний герой»

Наталья Медведева поделилась со своими подписчиками в Instagram эмоциями, которые она пережила, участвуя в проекте «Последний герой». Она говорит, что девизом этого шоу является «остаться людьми». За неделю на небольшом участке земли, который окружен водой, при этом питаясь одним рисом и водой, может помутнеть даже самый крепкий рассудок. Как шутливо написала Медведева, ей в этот сложный период помогла «шапочка из фольги – и к тебе нет вопросов!».Актриса, к сожалению, уже выбыла из проекта, однако уже стал известен финалист шоу. Именно этот вопрос бурно обсуждали подписчики под её постом, который был посвящён программе «Последний герой». Также ряд лиц изложили свое разочарование уходом из проекта Натальи Медведевой, ведь большое количество фанатов хотели лицезреть её в финале. Однако сама актриса не расстраивается по этому поводу, поскольку она пережила потрясающий опыт, которого вполне достаточно.