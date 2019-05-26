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Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан озвучила худшие способы познакомиться с девушкой

Избранница сына Валерии Арсения Шульгина поделилась с поклонниками, какие способы нельзя использовать при знакомстве с девушкой. Анна Шеридан на своей странице в сети Instagram опубликовала наиболее раздражающие приемы.
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан озвучила худшие способы познакомиться с девушкой

Основываясь на собственном опыте и рассказах подруг, Анна Шеридан опубликовала список того, как не стоит “подкатывать” к девушкам. Артистка считает парней, оставляющих визитки с просьбами перезвонить, с завышенной самооценкой. Также модель назвала неподходящими банальные фразы, например: “Вашей маме зять не нужен?”. Шеридан попросила молодых людей исключить клоунские шутки, а также агрессию при знакомстве. Модель призналась, что в Сети до сих пор уговаривают пойти на свидание за деньги или подарки. Она считает таких парней несчастными, а девушек, которые соглашаются на это — глупыми.

Анна Шеридан пожаловалась, что ей постоянно пишут представители разных национальностей, что она считает назойливым и раздражающим. Поклонники модели в большинстве своем согласились с доводами артистки, которая попросила публику дополнить список.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:11

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