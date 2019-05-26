Эксперт: Россия и Китай покупают золото и готовятся к «валютным войнам»





Билл Холтер уверен, что золото до сих пор остается важнейшей основой экономики, а влияние современных валют слишком переоценено.Финансовый эксперт сравнивает их с фишками в казино, которые могут стоить больших денег, но нет никакой гарантии, что в конце игры их можно будет обменять. Именно поэтому будущее доллара на фоне постоянно растущего финансового долга США остается туманным.Россия и Китай видят подобные тенденции и делают все, чтобы обезопасить себя и диверсифицировать свои золотовалютные запасы. Закупки драгоценных материалов делают Москву и Пекин крупнейшими игроками на этом рынке за последние пару лет. Такую активность начали замечать и другие страны, поэтому в 2018 году закупки золота достигли показателей, не встречавшихся с 1971 года.Эксперты отмечают: такая политика не означает, что Китай и Россия уже в ближайшее время собираются отказываться от доллара, но они готовятся к любому сценарию. Финансовый аналитик уверен, когда «валютные войны» все-таки начнутся, Москва и Пекин будут чувствовать себя защищенными, ведь в их распоряжении окажется серьезная «подушка безопасности» из золота, позволяющая им не только не потерять имеющееся, но и приумножить свое богатство.