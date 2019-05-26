Xiaomi представила мобильный аккумулятор с двумя зеркалами





Совсем недавно компания Xiaomi представила необычную батарею, имеющую встроенные ручки для переноски пакетов, а теперь анонсировала другое подобное решение. В этот раз китайский бренд презентовал мобильный аккумулятор в виде женской пудреницы. Его габариты – 85x76x17 мм. Подобные размеры соответствуют обычной женской пудренице. Именно поэтому любая представительница прекрасного пола без проблем сможет носить новинку в своей сумке и использовать ее в разных ситуациях.Новый мобильный аккумулятор от Xiaomi имеет емкость 3000 мАч. Он располагает двумя зеркалами: обычным и с двойным увеличением. Нижнее имеет светодиодную подсветку по всему контуру, она будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора не достигнет 10%. Яркость освещения можно будет регулировать по собственному усмотрению, а также и вовсе отключить его.Данный мобильный аккумулятор от Xiaomi сможет заряжать устройства с помощью тока с параметрами 5 В 1 А. Это говорит о том, что скорость восполнения энергии не будет впечатляющей, но, судя по всему, бренд и не ставил перед собой подобной задачи. Стоимость новинки составляет 19 долларов, появится ли она в России – неизвестно.