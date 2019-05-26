АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проблемы в безопасности Mac позволяют злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Xiaomi представила мобильный аккумулятор с двумя зеркалами

Компания Xiaomi представила очередную необычную новинку, имеющую форму женской пудреницы. Речь идет о мобильном аккумуляторе на 3000 мАч, располагающем двумя зеркалами со светодиодной подсветкой, стоимость новинки – 19 долларов.
Xiaomi представила мобильный аккумулятор с двумя зеркалами

Совсем недавно компания Xiaomi представила необычную батарею, имеющую встроенные ручки для переноски пакетов, а теперь анонсировала другое подобное решение. В этот раз китайский бренд презентовал мобильный аккумулятор в виде женской пудреницы. Его габариты – 85x76x17 мм. Подобные размеры соответствуют обычной женской пудренице. Именно поэтому любая представительница прекрасного пола без проблем сможет носить новинку в своей сумке и использовать ее в разных ситуациях.

Новый мобильный аккумулятор от Xiaomi имеет емкость 3000 мАч. Он располагает двумя зеркалами: обычным и с двойным увеличением. Нижнее имеет светодиодную подсветку по всему контуру, она будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора не достигнет 10%. Яркость освещения можно будет регулировать по собственному усмотрению, а также и вовсе отключить его.

Данный мобильный аккумулятор от Xiaomi сможет заряжать устройства с помощью тока с параметрами 5 В 1 А. Это говорит о том, что скорость восполнения энергии не будет впечатляющей, но, судя по всему, бренд и не ставил перед собой подобной задачи. Стоимость новинки составляет 19 долларов, появится ли она в России – неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Проблемы в безопасности Mac позволяют
«Шансы у нее фантастические»: Пригожин
Apple обзавелась приложением Tueo
Рэпер МОТ сообщил о беременности
Тимур Батрутдинов признался, что у него
В Индии у пациента в желудке нашли
Samsung в июне сократит емкость
Яна Рудковская примерила свадебное
Кардиологи разъяснили разницу между
Фанаты сериала «Игра престолов» начали
Названы определяющиеся по запаху изо
В Англии археологи обнаружили
Актриса Юлия Пересильд поделилась с
Врачи рассказали о продуктах, способных
В НГТУ спорткар Marussia планируют
Ученые: Ухудшение зрения способно
Настасья Самбурская об отце: «Он
Физическую активность у женщин помогают
Наталья Штурм посоветовала Алсу
Специалисты определили самые опасные
Сергей Зверев выступил на празднике
В Челябинской области подросток спас
Ким Кардашьян показала фигуру в новом
Список наиболее популярных брендов
Просмотреть все новости