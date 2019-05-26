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BMW до 2025 года представит 25 гибридных автомобилей

До 2025 года BMW собирается выпустить 25 гибридных автомобилей с электрическими моторами. Часть машин с таким агрегатом уже были представлены, остальные появятся в течение шести лет.
BMW до 2025 года представит 25 гибридных автомобилей

Баварский автопроизводитель отчитался о собственных планах на ближайшие пять лет. Компания обнародовала дорожную карту с указанием моделей, премьера которых пройдет до 2025 года. В их числе 25 автомобилей с гибридными системами, включая с полностью электрическими двигателями. Прежде BMW уже презентовал 12 таких машин, иные восемь баварский бренд разработает в течение шести лет.

В 2019 году фирма представит обновленные электрокары X5 xDrive45e iPerformance, 225 xe Active Tourer iPerformance, 330e iperformance, а в ближайшее время появятся модели BMW i4 и ix3.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:28

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