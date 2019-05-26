BMW до 2025 года представит 25 гибридных автомобилей





Баварский автопроизводитель отчитался о собственных планах на ближайшие пять лет. Компания обнародовала дорожную карту с указанием моделей, премьера которых пройдет до 2025 года. В их числе 25 автомобилей с гибридными системами, включая с полностью электрическими двигателями. Прежде BMW уже презентовал 12 таких машин, иные восемь баварский бренд разработает в течение шести лет.В 2019 году фирма представит обновленные электрокары X5 xDrive45e iPerformance, 225 xe Active Tourer iPerformance, 330e iperformance, а в ближайшее время появятся модели BMW i4 и ix3.