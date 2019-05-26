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Пригожин рассказал о своей реакции на слова Киркорова о Валерии

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин впервые прокомментировал слова Филиппа Киркорова относительно его жены Валерии. Знаменитость отметил, что его очень разозлило высказывание певца, но справиться с ситуацией ему помогла именно супруга.
Пригожин рассказал о своей реакции на слова Киркорова о Валерии

Иосиф Пригожин рассказал, что слова, сказанные Филиппом Киркоровым в сторону Валерии в программе «Осторожно, Собчак!», сильно его разозлили. Тогда певец заявил, что продюсер завидует необычной идеи из клипа «Ibiza» и жалеет, что не придумал такой ход раньше, ведь тогда бы он снял подобное видео для своей супруги. Такие слова оскорбили супруга Валерии, и у него даже начали «чесаться руки».

Чуть позже пыл Иосифа Пригожина остудила сама Валерия, певица убедила мужа проще отнестись к этой ситуации. Продюсер заявил, что не смог бы поставить супругу в такое положение, о котором сказал поп-король, ведь он искреннее уважает свою избранницу. Муж Валерии никогда не завидовал исполнителю и не видит причин, почему должно быть иначе.

Также Иосиф Пригожин предположил, что Филипп Киркоров может «неровно дышать» к его жене, и именно поэтому артист и пытается задеть обоих супругов. Продюсер отмечает: ему не впервой сталкиваться с такой ситуацией. Многие представители российского шоу-бизнеса не раз удивлялись, почему Валерия связала свою жизнь с «лысым, некрасивым парнем».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:37

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