Пригожин рассказал о своей реакции на слова Киркорова о Валерии

Иосиф Пригожин рассказал, что слова, сказанные Филиппом Киркоровым в сторону Валерии в программе «Осторожно, Собчак!», сильно его разозлили. Тогда певец заявил, что продюсер завидует необычной идеи из клипа «Ibiza» и жалеет, что не придумал такой ход раньше, ведь тогда бы он снял подобное видео для своей супруги. Такие слова оскорбили супруга Валерии, и у него даже начали «чесаться руки».Чуть позже пыл Иосифа Пригожина остудила сама Валерия, певица убедила мужа проще отнестись к этой ситуации. Продюсер заявил, что не смог бы поставить супругу в такое положение, о котором сказал поп-король, ведь он искреннее уважает свою избранницу. Муж Валерии никогда не завидовал исполнителю и не видит причин, почему должно быть иначе.Также Иосиф Пригожин предположил, что Филипп Киркоров может «неровно дышать» к его жене, и именно поэтому артист и пытается задеть обоих супругов. Продюсер отмечает: ему не впервой сталкиваться с такой ситуацией. Многие представители российского шоу-бизнеса не раз удивлялись, почему Валерия связала свою жизнь с «лысым, некрасивым парнем».