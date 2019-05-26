АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проблемы в безопасности Mac позволяют злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Машу Малиновскую раскритиковали в соцсетях после очередной косметической процедуры

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская подверглась критике в социальных сетях после очередной косметической процедуры. На своей странице в Instagram звезда поделилась с поклонниками проверенным на себе препаратом.
Машу Малиновскую раскритиковали в соцсетях после очередной косметической процедуры

Как призналась Маша Малиновская, накануне она сделала биоревитализацию лица и рук, рассказав о препаратах, которые использовала. Артистка пообещала позже рассказать, насколько они хороши на самом деле, но встретила шквал критики в свой адрес. Телеведущая также показала фотографии, сделанные после процедуры, в комментариях под которыми фанаты заявили, что не рады изменениям во внешности звезды. По мнению подписчиков, Малиновская злоупотребляет походами к косметологам, в результате чего стала мало похожей на прежнюю себя.

Артистка отметила, что критика в ее адрес исходит от людей, не имеющих в жизни мотивации. Также артистка обвинила поклонников в употреблении на ночь пельменей, когда она предпочитает делать уколы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Проблемы в безопасности Mac позволяют
«Шансы у нее фантастические»: Пригожин
Apple обзавелась приложением Tueo
Рэпер МОТ сообщил о беременности
Тимур Батрутдинов признался, что у него
В Индии у пациента в желудке нашли
Samsung в июне сократит емкость
Яна Рудковская примерила свадебное
Кардиологи разъяснили разницу между
Фанаты сериала «Игра престолов» начали
Названы определяющиеся по запаху изо
В Англии археологи обнаружили
Актриса Юлия Пересильд поделилась с
Врачи рассказали о продуктах, способных
В НГТУ спорткар Marussia планируют
Ученые: Ухудшение зрения способно
Настасья Самбурская об отце: «Он
Физическую активность у женщин помогают
Наталья Штурм посоветовала Алсу
Специалисты определили самые опасные
Сергей Зверев выступил на празднике
В Челябинской области подросток спас
Ким Кардашьян показала фигуру в новом
Список наиболее популярных брендов
Просмотреть все новости