Машу Малиновскую раскритиковали в соцсетях после очередной косметической процедуры

Как призналась Маша Малиновская, накануне она сделала биоревитализацию лица и рук, рассказав о препаратах, которые использовала. Артистка пообещала позже рассказать, насколько они хороши на самом деле, но встретила шквал критики в свой адрес. Телеведущая также показала фотографии, сделанные после процедуры, в комментариях под которыми фанаты заявили, что не рады изменениям во внешности звезды. По мнению подписчиков, Малиновская злоупотребляет походами к косметологам, в результате чего стала мало похожей на прежнюю себя.Артистка отметила, что критика в ее адрес исходит от людей, не имеющих в жизни мотивации. Также артистка обвинила поклонников в употреблении на ночь пельменей, когда она предпочитает делать уколы.