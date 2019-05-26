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Apple обзавелась приложением Tueo Health для обнаружения симптомов астмы

Компания Apple в минувшем году приобрела приложение Tueo Health, которое распознает симптомы астмы у детей. Соответствующее соглашение было подписано в конце 2018 года.
Apple обзавелась приложением Tueo Health для обнаружения симптомов астмы

Программа функционирует совместно с датчиками, следящими за ритмом дыхания. При нарушении родители ребенка получают оповещение на смартфон с установленным приложением Tueo Health.

Сумма договора с Apple пока остается неизвестной. Прежде сообщалось, что разработчик программы в минувшем году сменил работодателя на «яблочную» корпорацию, но представители последней еще не высказались по поводу соглашения.

В начале года гендиректор Apple Тим Кук сделал заявление о том, что технологии в сфере медицины стали наибольшим вкладом его компании в развитие человечества. Уже в самом скором времени фирма объявит о новых механизмах, помогающих следить за здоровьем.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:49

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